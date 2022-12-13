https://sputnikarabic.ae/20221213/إيران-تصدر-أحكاما-بالسجن-بحق-400-شخص-على-خلفية-الاحتجاجات-الأخيرة-1071158943.html
إيران تصدر أحكاما بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
إيران تصدر أحكاما بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
أعلن الإدعاء العام في طهران، اليوم الثلاثاء، "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:06+0000
2022-12-13T12:06+0000
2022-12-13T12:06+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال المدعي العام في طهران، "حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و 5 سنوات".وأضاف أنه تم "الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
إيران تصدر أحكاما بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
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أعلن الإدعاء العام في طهران، اليوم الثلاثاء، "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران".
وقال المدعي العام في طهران، "حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و 5 سنوات".
وأضاف أنه تم "الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".
وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.