https://sputnikarabic.ae/20221213/انفجار-غريب-لأشعة-غاما-يتحدى-التصنيف-والقدرات-الفائقة-للحواسيب-الضوئية-1071172918.html
انفجار غريب لأشعة غاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية
انفجار غريب لأشعة غاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية
البحث عن عوالم المحيطات الصالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي. روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق.. روبوت يوجه الإبرة إلى الرئتين بدقة أكثر من... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:16+0000
2022-12-13T17:16+0000
2022-12-13T17:16+0000
راديو
مرايا العلوم
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13-12 Mirrors of Sciences
انفجار غريب لأشعة جاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية
روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق.. يحتوي الروبوت البسيط على مستشعرات يمكنها اكتشاف التلف، وإيقاف الروبوت، والشفاء الذاتي، وإرشاد الروبوت لبدء الحركة مرة أخرى إذا ما تعرض للطعن مثلا.يمكن للحواسيب الضوئية أو أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم الضوء بدلا من الكهرباء لنقل البيانات ومعالجتها، تنفيذ نفس المهام وخاصة العمليات الحسابية بشكل أسرع وباستخدام طاقة أقل ومساحة أقل مقارنة بمثيلاتها التي تحمل تصاميم الرقائق الكهربائية التقليدية.يعتقد علماء الفلك أن الكواكب المغطاة بالمياه، والتي يبلغ عمق المحيطات بها مئات الأمتار، يمكن أن تكون شائعة نسبيا في مجرتنا. الآن بدأ السباق للعثور على واحد منهم.وجه روبوت إبرة مرنة إلى رئتي الخنازير، متفوقا على البشر في الدقة والفعالية باستخدام الإبر المستقيمة.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن سباق الفوائد المناخية لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون حيث تتنافس الشركات على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة، إلى منتجات مفيدة، لكن هناك أسئلة صعبة ترتبط بالفوائد المناخية المنتظرة.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو ثيودور ريتشاردز الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914 تقديرا لأبحاثه ودراساته الدقيقة بشأن الوزن الذري لعدد كبير من العناصر الكيميائية.الحلقة بالكامل في الملف الصوتيالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
انفجار غريب لأشعة غاما يتحدى التصنيف والقدرات الفائقة للحواسيب الضوئية
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البحث عن عوالم المحيطات الصالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي. روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق.. روبوت يوجه الإبرة إلى الرئتين بدقة أكثر من الأطباء البشريين. انفجار غريب لأشعة غاما لا يتناسب مع فهمنا للكون.
روبوت الشفاء الذاتي الذي يتعافى من تعرضه للطعن ثم ينطلق.. يحتوي الروبوت البسيط على مستشعرات يمكنها اكتشاف التلف، وإيقاف الروبوت، والشفاء الذاتي، وإرشاد الروبوت لبدء الحركة مرة أخرى إذا ما تعرض للطعن مثلا.
يمكن للحواسيب الضوئية أو أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم الضوء بدلا من الكهرباء لنقل البيانات ومعالجتها، تنفيذ نفس المهام وخاصة العمليات الحسابية بشكل أسرع وباستخدام طاقة أقل ومساحة أقل مقارنة بمثيلاتها التي تحمل تصاميم الرقائق الكهربائية التقليدية.
يعتقد علماء الفلك أن الكواكب المغطاة بالمياه، والتي يبلغ عمق المحيطات بها مئات الأمتار، يمكن أن تكون شائعة نسبيا في مجرتنا. الآن بدأ السباق للعثور على واحد منهم.
وجه روبوت إبرة مرنة إلى رئتي الخنازير، متفوقا على البشر في الدقة والفعالية باستخدام الإبر المستقيمة.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن سباق الفوائد المناخية لإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون حيث تتنافس الشركات على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة، إلى منتجات مفيدة، لكن هناك أسئلة صعبة ترتبط بالفوائد المناخية المنتظرة.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو ثيودور ريتشاردز الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914 تقديرا لأبحاثه ودراساته الدقيقة بشأن الوزن الذري لعدد كبير من العناصر الكيميائية.
الحلقة بالكامل في الملف الصوتي
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد