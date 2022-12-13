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https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-سيعلن-عن-عدة-زيارات-إلى-أفريقيا-خلال-القمة-الأمريكية-الإفريقية-هذا-الأسبوع--1071146847.html
بايدن سيعلن عن عدة زيارات إلى أفريقيا خلال القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع
بايدن سيعلن عن عدة زيارات إلى أفريقيا خلال القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع
يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن رحلة متعددة البلدان إلى القارة الأفريقية خلال القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع، وفقا لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T02:05+0000
2022-12-13T02:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الاثنين إنه من المرجح أن تتم الرحلة العام المقبل. وأضاف التقرير أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قال في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن "التزام واسع النطاق" من قبل مسؤولي إدارة بايدن بالسفر إلى أفريقيا في عام 2023.ومن المقرر عقد القمة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في واشنطن وستركز على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتعزيز الأولويات المشتركة مثل الصحة العامة والحصول على الطاقة.ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 50 رئيس دولة أفريقية في القمة، بما في ذلك قادة الاتحاد الأفريقي.في الأسبوع الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس جو بايدن يخطط لدعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم خلال القمة القادمة.
https://sputnikarabic.ae/20220409/بايدن-ورئيس-جنوب-أفريقيا-يبحثان-تأثير-الوضع-في--أوكرانيا-على-الأمن-الغذائي-1060994219.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن سيعلن عن عدة زيارات إلى أفريقيا خلال القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع

02:05 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن رحلة متعددة البلدان إلى القارة الأفريقية خلال القمة الأمريكية الإفريقية هذا الأسبوع، وفقا لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الاثنين إنه من المرجح أن تتم الرحلة العام المقبل. وأضاف التقرير أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قال في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن "التزام واسع النطاق" من قبل مسؤولي إدارة بايدن بالسفر إلى أفريقيا في عام 2023.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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ومن المقرر عقد القمة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في واشنطن وستركز على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتعزيز الأولويات المشتركة مثل الصحة العامة والحصول على الطاقة.
ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 50 رئيس دولة أفريقية في القمة، بما في ذلك قادة الاتحاد الأفريقي.
في الأسبوع الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس جو بايدن يخطط لدعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم خلال القمة القادمة.
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