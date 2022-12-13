https://sputnikarabic.ae/20221213/بقيمة-6-مليارات-دولار-السودان-يوقع-اتفاقا-مع-شركات-إماراتية-لتطوير-ميناء-أبو-عمامة-1071162237.html
بقيمة 6 مليارات دولار... السودان يوقع اتفاقا مع شركات إماراتية لتطوير ميناء "أبو عمامة"
بقيمة 6 مليارات دولار... السودان يوقع اتفاقا مع شركات إماراتية لتطوير ميناء "أبو عمامة"
وقع السودان، اليوم الثلاثاء، وشركات إماراتية اتفاقا لتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر المتوسط شرقي البلاد، بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب إعلام عربي ومحلي. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:06+0000
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وقال موقع قناة "العربية" الإخباري، إن حكومة الخرطوم وقعت مع مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار، اتفاقا لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية في ولاية بورتسودان.وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن المشروع "يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية".من جانبه، قال وزير النقل السوداني الستبق ميرغني موسى حمد لصحيفة "السوداني" إن الاتفاق يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.وكشف أن الحكومة السودانية والمستثمرين التزموا "بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، وتخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي".وأشار إلى أن "المشروع يحوي ميناءً ملحقاً بمنطقة حرة تتضمن مدناً صناعية وتجارية وطريقاً برياً بين البحر الأحمر ونهر النيل".
https://sputnikarabic.ae/20220621/الإمارات-تنشئ-ميناء-جديدا-في-السودان-1063954688.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
بقيمة 6 مليارات دولار... السودان يوقع اتفاقا مع شركات إماراتية لتطوير ميناء "أبو عمامة"
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وقع السودان، اليوم الثلاثاء، وشركات إماراتية اتفاقا لتطوير ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر المتوسط شرقي البلاد، بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب إعلام عربي ومحلي.
وقال موقع
قناة "العربية" الإخباري، إن حكومة الخرطوم وقعت مع مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار، اتفاقا لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية في ولاية بورتسودان.
وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن المشروع "يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية".
من جانبه، قال وزير النقل السوداني الستبق ميرغني موسى حمد لصحيفة
"السوداني" إن الاتفاق يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.
وكشف أن الحكومة السودانية والمستثمرين التزموا "بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة
بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، وتخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي".
وأشار إلى أن "المشروع يحوي ميناءً ملحقاً بمنطقة حرة تتضمن مدناً صناعية وتجارية وطريقاً برياً بين البحر الأحمر ونهر النيل".