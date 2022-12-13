https://sputnikarabic.ae/20221213/بلينكن-يلتقي-بنظيره-الأوزبكي-قبيل-انطلاق-حوار-الشراكة-الاستراتيجية-1071146715.html
بلينكن يلتقي بنظيره الأوزبكي قبيل انطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية
بلينكن يلتقي بنظيره الأوزبكي قبيل انطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن التقى بوزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير نوروف قبل انعقاد حوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T01:18+0000
2022-12-13T01:18+0000
2022-12-13T01:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أوزباكستان
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الاثنين إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان، ودعم شعبي أوكرانيا وأفغانستان، وشراكة الولايات المتحدة مع أوزبكستان في سياق المشهد الجيوسياسي المتغير في آسيا الوسطى.وقال البيان إن بلينكن رحب بالإصلاحات المعلنة في أوزبكستان وحث حكومة البلاد على تنفيذها، بما في ذلك تدابير لحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وضمان حرية وسائل الإعلام ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.وأضاف البيان أن بلينكن أشار إلى أهمية إجراء تحقيقات كاملة وشفافة ومحاكمات عادلة للمتهمين في أعقاب الاضطرابات في كاراكالباكستان في وقت سابق من هذا العام وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكا موثوقا به لأوزبكستان.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أوزباكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أوزباكستان
بلينكن يلتقي بنظيره الأوزبكي قبيل انطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن التقى بوزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير نوروف قبل انعقاد حوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان في واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الاثنين إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان، ودعم شعبي أوكرانيا وأفغانستان، وشراكة الولايات المتحدة مع أوزبكستان في سياق المشهد الجيوسياسي المتغير في آسيا الوسطى.
وقال البيان إن بلينكن رحب بالإصلاحات المعلنة في أوزبكستان وحث حكومة البلاد على تنفيذها، بما في ذلك تدابير لحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وضمان حرية وسائل الإعلام ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف البيان أن بلينكن أشار إلى أهمية إجراء تحقيقات كاملة وشفافة ومحاكمات عادلة للمتهمين في أعقاب الاضطرابات في كاراكالباكستان
في وقت سابق من هذا العام وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكا موثوقا به لأوزبكستان.