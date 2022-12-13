https://sputnikarabic.ae/20221213/حاكمة-ولاية-أمريكية-تحظر-على-الموظفين-استخدام-تيك-توك-بسبب-تهديد-مزعوم-من-الصين-1071163005.html

حاكمة ولاية أمريكية تحظر على الموظفين استخدام "تيك توك" بسبب تهديد مزعوم من الصين

حاكمة ولاية أمريكية تحظر على الموظفين استخدام "تيك توك" بسبب تهديد مزعوم من الصين

منعت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية، كاي إيفي، اليوم الثلاثاء، موظفي الخدمة المدنية من استخدام شبكة "تيك توك" الاجتماعية، بسبب تهديد أمني مزعوم تمثله الصين. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفق ما نشرته آيفي اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "إن حماية حق سكان ألاباما في الخصوصية أمر لا بد منه، وأنا بالتأكيد لا أتعامل مع أي تهديد أمني من الصين باستخفاف، لهذا السبب حظرت استخدام تطبيق تيك توك على أجهزتنا وشبكتنا الحكومية".وأرفقت الحاكمة منشورها بصورة لمذكرة وقعتها، تفيد بأن "تيك توك" مملوكة لشركة صينية، وبالتالي يمكن "مشاركة بياناتها مع الحزب الشيوعي الصيني".ومنصة "تيك توك" أطلقتها شركة "بيت دانس" الصينية في عام 2018، وتحولت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع حاكم ولاية ساوث داكوتا ، كريستي نويم، أيضًا على أمر تنفيذي يحظر استخدام تطبيق "تيك توك" من قبل موظفي الخدمة المدنية بسبب التهديد المزعوم للأمن القومي.حاولت الإدارة الأمريكية السابقة حظر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، كـ"تيك توك" و"ويتشات" في عام 2020 من أجل حماية خصوصية الأمريكيين، لكن إدارة بايدن لم تستمر في الطريق لتنفيذ هذا الحظر، ومع ذلك بدأت الاتهامات تخرج بين الحين والآخر ضد الشركة.طالع أيضا: الصين: الحظر الأمريكي على "تيك توك" انتهاك صارخ

https://sputnikarabic.ae/20200824/ليس-أمامنا-خيار-آخر-تيك-توك-تعلن-تحدي-ترامب-رسميا-1046345688.html

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