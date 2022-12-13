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https://sputnikarabic.ae/20221213/خبير-سعودي-بلادنا-ستكون-لاعبا-أساسيا-في-الغاز-1071167915.html
خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز
خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز
نناقش في هذه الحلقة: تحرير أكثر من 50% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وبيان أمريكي لمراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا، ثلاث هجمات إرهابية على إدلب السورية،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:20+0000
2022-12-13T15:20+0000
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خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز
خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز
تجري الشركة السعودية المنتجة للنفط "أرامكو" محادثات في مرحلة مبكرة مع مستثمرين لتطوير حقل غاز غير تقليدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار. فهل تستغل الدول الخليجية قدراتها النفطية واستثماراتها في توسيع إنتاجها للغاز وتنويع صادراتها من الطاقة بعيدا عن النفط؟، وهل تعتزم المملكة زيادة الصادرات وبالتالي مساعدة الدول المحتاجة في أزمة الطاقة؟.حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي السعودي، الدكتور سليمان عبد المحسن العسّاف لـ "بلا قيــود":وأضاف:خبير لـ"سبوتنيك": مواقف أمريكا لا تغني ولا تثمن من جوعأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أسفها لمقتل طفلة فلسطينية في جنين شمالي الضفة الغربية بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة. فهل تحاول وواشنطن بكل الطرق الممكنة إرضاء الدول العربية لا سيما في هذا التوقيت؟، وما هو رد فعل المجتمع الدولي على الأحداث الأخيرة في فلسطين؟عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ أكرم عطا الله لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز

15:20 GMT 13.12.2022
راديو
خبير سعودي: بلادنا ستكون لاعبا أساسيا في الغاز
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: تحرير أكثر من 50% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وبيان أمريكي لمراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا، ثلاث هجمات إرهابية على إدلب السورية، أمريكا تأسف بعد مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي، أرامكو السعودية تبحث مع مستثمرين مشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار، روسيا تقدّم 714 طنا من زيت دوار الشمس كمساعدات إنسانية إلى لبنان.
تجري الشركة السعودية المنتجة للنفط "أرامكو" محادثات في مرحلة مبكرة مع مستثمرين لتطوير حقل غاز غير تقليدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار. فهل تستغل الدول الخليجية قدراتها النفطية واستثماراتها في توسيع إنتاجها للغاز وتنويع صادراتها من الطاقة بعيدا عن النفط؟، وهل تعتزم المملكة زيادة الصادرات وبالتالي مساعدة الدول المحتاجة في أزمة الطاقة؟.
حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي السعودي، الدكتور سليمان عبد المحسن العسّاف لـ "بلا قيــود":
"أعتقد أن المملكة والدول الخليجية ستزيد استثماراتها في أنواع الطاقة من غاز ونفط لعدة أسباب، فالعالم يواجه اليوم ركودا اقتصاديا، والتكلفة على تطوير الحقول بسبب المشاكل الاقتصادية، وبالتالي ستستغل الدول الخليجية من اجل تطوير حقولها والبحث عن اكتشافات جديدة، كما أن بلادنا مهتمة بإنتاج الغاز لوجود الكثير من الحقول غير المكتشفة، كما أن الغاز يدخل في صناعة البتروكيمياويات وهو أمر مهم وحيوي للمملكة العربية السعودية، فبدلا من أن تصدّر النفط الخام ستقوم بتطوير مثل هذه الحقول واستغلالها لإنتاج منتجات أخرى أولية وتحويلية، وبهذا ستكون لاعبا أساسيا في النفط والغاز".
وأضاف:
"كما نرى أن المملكة العربية السعودية تتجه بشكل كبير نحو أنواع الطاقة، من غاز والطاقة المتجددة والنظيفة، فقد وقعت أمس على الاستحواذ على 10% من واحدة من أكبر الشركات في العالم في الطاقة المتجددة طاقة الرياح سواء البرية أو الحرية، لذلك هناك تنويع لمصادر الدخل وأنواع الطاقة، والعالم اليوم يتّجه نحو تقليل الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، والمملكة تعهّدت بأنه بحلول 2050 ستصل إلى صفر انبعاثات كربونية".

خبير لـ"سبوتنيك": مواقف أمريكا لا تغني ولا تثمن من جوع

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أسفها لمقتل طفلة فلسطينية في جنين شمالي الضفة الغربية بينما كانت فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة. فهل تحاول وواشنطن بكل الطرق الممكنة إرضاء الدول العربية لا سيما في هذا التوقيت؟، وما هو رد فعل المجتمع الدولي على الأحداث الأخيرة في فلسطين؟
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ أكرم عطا الله لـ "بلا قيود":

"إنّ هذه المواقف الأمريكية غير الحاسمة هي ما تشجع إسرائيل على استمرار ما تمارسه في الضفة الغربية، ففي جنين قتلت إسرائيل شيرين أبو عاقلة وهذا شكّل ضغطا داخليا في أمريكا، والآن مقتل فتاة صغيرة لا علاقة لها في كل الأحداث الدائرة يضع أيضا الولايات المتحدة في حرج، وتريد أن تتخلص منه بمواقف لا تغني ولا تثمن من جوع بالنسبة للفلسطينين".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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