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https://sputnikarabic.ae/20221213/دراسة-حكومية-ارتفاع-معدل-وفيات-أطفال-الأمهات-القاصرات-بالمغرب-بنسبة-50-1071165227.html
دراسة حكومية: ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمغرب بنسبة 50%
دراسة حكومية: ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمغرب بنسبة 50%
كشفت دراسة حكومية مغربية، عن ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمملكة المغربية بنسبة 50%. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T14:30+0000
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ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن الدراسة التي تحمل عنوان "الآثار الصحية لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات"، قامت بها فاطمة الزهراء إراوي، المسؤولة في البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوزارة الصحة المغربية.وأثبتت الدراسة أن "معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات يرتفع بنسبة تعادل 50% مقارنة بالأمهات في سن ما بين 20 و29 سنة، كما ترتفع لديهن معدلات ولادات الأطفال الخدّج وانخفاض الوزن عند الولادة والاختناق".وأكدت أن الفتيات الحوامل بين عمر 15 و19 سنة، يصبحن "أكثر عرضة مرتين للوفاة عند ولادتهن من الفتيات في عمر 20 سنة، بينما تكون الفتيات تحت عمر 15 سنة أكثر عرضة للموت 7 مرات أثناء الولادة".وقالت الدراسة: "الزواج المبكر قد يعرض الفتاة لمشاكل صحية بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءه وتكرار الإنجاب، ما يصعّب عليها تحمّل هذه التجربة في سن مبكرة، إضافة إلى أن المراهقات الحوامل يتعرضن لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 20% مقارنة مع الحوامل في سن العشرين".يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية بصدد وضع خطة بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وذلك للحد من ظاهرة تزويج القاصرات المنتشرة بالمغرب.طالع أيضا: الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة زواج القاصرات في المغرب
https://sputnikarabic.ae/20211210/تفاقم-أزمة-زواج-القاصرات-في-المغرب-ومبادرات-حكومية-لم-تنجح--1053792373.html
https://sputnikarabic.ae/20200220/بالأرقام-المغرب-نحو-إلغاء-حق-القضاة-في-تزويج-القاصرات-1044618654.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, مجتمع
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, مجتمع

دراسة حكومية: ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمغرب بنسبة 50%

14:30 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمدينة فاس، المغرب
مدينة فاس، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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كشفت دراسة حكومية مغربية، عن ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بالمملكة المغربية بنسبة 50%.
ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن الدراسة التي تحمل عنوان "الآثار الصحية لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات"، قامت بها فاطمة الزهراء إراوي، المسؤولة في البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوزارة الصحة المغربية.
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وأثبتت الدراسة أن "معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات يرتفع بنسبة تعادل 50% مقارنة بالأمهات في سن ما بين 20 و29 سنة، كما ترتفع لديهن معدلات ولادات الأطفال الخدّج وانخفاض الوزن عند الولادة والاختناق".

وترى أن "الزواج المبكر يؤثر على صحة وحياة الفتيات وأطفالهن، إذ يُعد الحمل المبكر والولادة المبكرة من الأسباب الكبرى لوفاة ومرض الفتيات المراهقات دون سن 19 في الدول النامية".

وأكدت أن الفتيات الحوامل بين عمر 15 و19 سنة، يصبحن "أكثر عرضة مرتين للوفاة عند ولادتهن من الفتيات في عمر 20 سنة، بينما تكون الفتيات تحت عمر 15 سنة أكثر عرضة للموت 7 مرات أثناء الولادة".
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وقالت الدراسة: "الزواج المبكر قد يعرض الفتاة لمشاكل صحية بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءه وتكرار الإنجاب، ما يصعّب عليها تحمّل هذه التجربة في سن مبكرة، إضافة إلى أن المراهقات الحوامل يتعرضن لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 20% مقارنة مع الحوامل في سن العشرين".

ولفتت إلى أن "الفتيات المتزوجات في سن مبكرة هن أكثر عرضة للإصابة بناسور الولادة (Fistule obstétricale) الذي يعتبر أشد أنواع اعتلالات الولادة تحطيما لحياة النساء، مقارنة مع النساء اللائي تزوجن في عمر 20 سنة"، مشيرة إلى أن "النساء المتزوجات مبكرا يمثلن 65% من مجموع النساء اللواتي يعانين من مشكلة ناسور الولادة".

يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية بصدد وضع خطة بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وذلك للحد من ظاهرة تزويج القاصرات المنتشرة بالمغرب.
طالع أيضا: الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة زواج القاصرات في المغرب
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