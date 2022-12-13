https://sputnikarabic.ae/20221213/فشل-مجلس-الطاقة-الأوروبي-في-الاتفاق-على-وضع-سقف-لأسعار-الغاز-1071171602.html

فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز

فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن في مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T16:39+0000

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العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورة من المحادثات مع وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا: "كانت هناك مناقشة كبيرة في مجلس الطاقة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الجلسة العامة، لذا فإن الاستمرار في تنسيق ثنائي. ويرأسها وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، ولا يسعني إلا القول أن تحديد سقف لسعر الغاز فكرة سيئة".وأعرب عن رأيه بأن بروكسل "تتعامل بشكل سيئ" مع أزمة الطاقة في أوروبا إذ اقترحت أفكارًا سيئة مثل سقف أسعار الغاز.يذكر أن الحكومة الإسبانية اعتبرت في وقت سابق، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت الشهر الماضي، أن محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221123/إسبانيا-تصف-اقتراح-بروكسل-بتحديد-سقف-مؤقت-لسعر-الغاز-بـالمهزلة-1070482346.html

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