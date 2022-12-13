عربي
https://sputnikarabic.ae/20221213/فشل-مجلس-الطاقة-الأوروبي-في-الاتفاق-على-وضع-سقف-لأسعار-الغاز-1071171602.html
فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز
فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن في مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:39+0000
2022-12-13T17:01+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065412769_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8021711bde6d5898694cf5ea2ee9a40.jpg
بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورة من المحادثات مع وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا: "كانت هناك مناقشة كبيرة في مجلس الطاقة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الجلسة العامة، لذا فإن الاستمرار في تنسيق ثنائي. ويرأسها وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، ولا يسعني إلا القول أن تحديد سقف لسعر الغاز فكرة سيئة".وأعرب عن رأيه بأن بروكسل "تتعامل بشكل سيئ" مع أزمة الطاقة في أوروبا إذ اقترحت أفكارًا سيئة مثل سقف أسعار الغاز.يذكر أن الحكومة الإسبانية اعتبرت في وقت سابق، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت الشهر الماضي، أن محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إسبانيا-تصف-اقتراح-بروكسل-بتحديد-سقف-مؤقت-لسعر-الغاز-بـالمهزلة-1070482346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065412769_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_188c23517eb254855b8c814a7b571a03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز

16:39 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 13.12.2022)
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Стрингер
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن في مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.
بودابست - سبوتنيك. وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورة من المحادثات مع وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا: "كانت هناك مناقشة كبيرة في مجلس الطاقة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الجلسة العامة، لذا فإن الاستمرار في تنسيق ثنائي. ويرأسها وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، ولا يسعني إلا القول أن تحديد سقف لسعر الغاز فكرة سيئة".
وأعرب عن رأيه بأن بروكسل "تتعامل بشكل سيئ" مع أزمة الطاقة في أوروبا إذ اقترحت أفكارًا سيئة مثل سقف أسعار الغاز.
يذكر أن الحكومة الإسبانية اعتبرت في وقت سابق، أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات.
ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت الشهر الماضي، أن محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"
23 نوفمبر, 17:11 GMT
وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала