https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-القوات-البحرية-في-الحرس-الثوري-يحذر-أمريكا-لدينا-صواريخ-لا-تخطر-على-بال-أحد-1071154779.html

قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد

قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "المعدات التي يعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سيأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب". 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "لدينا صواريخ لا تخطر على بال الأمريكيين"، مضيفا: "لم تتمكن أي دولة من تركيب صواريخ على قوارب بطول 6 و 8 أمتار، لكننا فعلناها"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار تنكسيري، إلى أن "الأمريكيين ركعوا مرتين والبريطانيين ثلاث مرات أمام الإسلام في الخليج"، قائلا: "قتلنا أكثر من 50 أمريكيا في البحر، لكنهم لا يفصحون عن ذلك، وصفعناهم 9 مرات في عرض البحر".وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن "الجزر الإيرانية الثلاث إيرانية"، داعيا "السياسيين الأجانب أن يقرأوا التاريخ جيدا".والأسبوع الماضي، أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن قواته "ستوقف أي قوارب أمريكية مسيّرة"، مشيرا إلى أنها "تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط".وقال إيراني: "لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة وفيما لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها ثانية لأنها تعرّض الملاحة إلى الخطر وتعتبر مصدر خطر للسفن التجارية وناقلات النفط".

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