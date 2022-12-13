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https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-القوات-البحرية-في-الحرس-الثوري-يحذر-أمريكا-لدينا-صواريخ-لا-تخطر-على-بال-أحد-1071154779.html
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "المعدات التي يعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سيأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:03+0000
2022-12-13T10:03+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "لدينا صواريخ لا تخطر على بال الأمريكيين"، مضيفا: "لم تتمكن أي دولة من تركيب صواريخ على قوارب بطول 6 و 8 أمتار، لكننا فعلناها"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار تنكسيري، إلى أن "الأمريكيين ركعوا مرتين والبريطانيين ثلاث مرات أمام الإسلام في الخليج"، قائلا: "قتلنا أكثر من 50 أمريكيا في البحر، لكنهم لا يفصحون عن ذلك، وصفعناهم 9 مرات في عرض البحر".وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن "الجزر الإيرانية الثلاث إيرانية"، داعيا "السياسيين الأجانب أن يقرأوا التاريخ جيدا".والأسبوع الماضي، أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن قواته "ستوقف أي قوارب أمريكية مسيّرة"، مشيرا إلى أنها "تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط".وقال إيراني: "لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة وفيما لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها ثانية لأنها تعرّض الملاحة إلى الخطر وتعتبر مصدر خطر للسفن التجارية وناقلات النفط".
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد القوات البحرية في الحرس الثوري يحذر أمريكا: لدينا صواريخ لا تخطر على بال أحد

10:03 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / -
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "المعدات التي يعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سيأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب".
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "لدينا صواريخ لا تخطر على بال الأمريكيين"، مضيفا: "لم تتمكن أي دولة من تركيب صواريخ على قوارب بطول 6 و 8 أمتار، لكننا فعلناها"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأشار تنكسيري، إلى أن "الأمريكيين ركعوا مرتين والبريطانيين ثلاث مرات أمام الإسلام في الخليج"، قائلا: "قتلنا أكثر من 50 أمريكيا في البحر، لكنهم لا يفصحون عن ذلك، وصفعناهم 9 مرات في عرض البحر".
وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن "الجزر الإيرانية الثلاث إيرانية"، داعيا "السياسيين الأجانب أن يقرأوا التاريخ جيدا".
والأسبوع الماضي، أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن قواته "ستوقف أي قوارب أمريكية مسيّرة"، مشيرا إلى أنها "تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط".
وقال إيراني: "لقد قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة وفيما لو بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها ثانية لأنها تعرّض الملاحة إلى الخطر وتعتبر مصدر خطر للسفن التجارية وناقلات النفط".
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