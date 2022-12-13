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https://sputnikarabic.ae/20221213/مجلس-السيادة-السوداني-يدعو-الأطراف-غير-الموقعة-على-الاتفاق-الإطاري-باتخاد-قرار-شجاع-بالانضمام-إليه-1071159132.html
مجلس السيادة السوداني يدعو الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري" باتخاد قرار شجاع بالانضمام إليه
مجلس السيادة السوداني يدعو الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري" باتخاد قرار شجاع بالانضمام إليه
دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الدكتور الهادي إرديس يحيى، الأطراف التي لم توقع على "الاتفاق الإطاري"، إلى اتخاذ قرارٍ شجاع بالإنضمام والتوقيع عليه،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:04+0000
2022-12-13T12:04+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكد يحيى، اليوم الثلاثاء، أن لاتفاق الإطاري" يشكل اختراقا مهما لجدار الأزمة التى تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأضاف انه حدد قضايا الإتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتي السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافقٍ وطنيٍ حول بقية القضايا العالقة"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للهندسة المدنية، والذي يحمل شعار" نحو إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لتعزيز السلام" الذي تستضيفه جامعة نيالا.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاقا بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السعودية-تعلق-على-توقيع-الاتفاق-الإطاري-في-السودان-1070874695.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي

مجلس السيادة السوداني يدعو الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري" باتخاد قرار شجاع بالانضمام إليه

12:04 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYتوقيع "الاتفاق الإطاري" بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022
توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
توقيع "الاتفاق الإطاري" بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الدكتور الهادي إرديس يحيى، الأطراف التي لم توقع على "الاتفاق الإطاري"، إلى اتخاذ قرارٍ شجاع بالإنضمام والتوقيع عليه، "من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
وأكد يحيى، اليوم الثلاثاء، أن لاتفاق الإطاري" يشكل اختراقا مهما لجدار الأزمة التى تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأضاف انه حدد قضايا الإتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتي السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافقٍ وطنيٍ حول بقية القضايا العالقة"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.
جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للهندسة المدنية، والذي يحمل شعار" نحو إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لتعزيز السلام" الذي تستضيفه جامعة نيالا.
توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
السعودية تعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان
5 ديسمبر, 14:25 GMT
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.
ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.
فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاقا بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.
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