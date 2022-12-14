https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-تعلن-أن-وفدا-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيزور-طهران-خلال-الأيام-المقبلة-1071185016.html
إيران تعلن أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
إيران تعلن أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:12+0000
2022-12-14T10:12+0000
2022-12-14T10:12+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "مسؤولي الوكالة سيأتون إلى طهران خلال الأيام المقبلة"، معربا عن أمله في اتخاذ خطوة للأمام لحل القضايا العالقة والغامضة، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، فيما اعتبرت أمريكا، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لم يكن بناء.يذكر أنه في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلة إن إيران انتهكت الصفقة من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. وردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من الصفقة، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات.
إيران
أخبار إيران
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تعلن أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "مسؤولي الوكالة سيأتون إلى طهران خلال الأيام المقبلة"، معربا عن أمله في اتخاذ خطوة للأمام لحل القضايا العالقة والغامضة، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، فيما اعتبرت أمريكا، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لم يكن بناء.
يذكر أنه في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلة إن إيران انتهكت الصفقة من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. وردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من الصفقة، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات.