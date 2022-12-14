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https://sputnikarabic.ae/20221214/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-بمقدار-50-نقطة-أساس-1071208310.html
"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في أول تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T19:43+0000
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سبوتنيك. وأعلن المجلس، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بناء على بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، ما سمح للبنك المركزي لأول مرة هذا العام في بخفض حدة إجراءاته النقدي الرامية إلى كبح جماح ضغوط الأسعار الأسوأ منذ أربعة عقود.وفي وقت سابق، طبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أربع مناسبات متتالية بعد البدء بزيادة قدرها 25 نقطة أساس.يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالا رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد.يرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "بلومبيرغ" أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق.وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها. يرى المستثمرون الأمور من نفس المنظور، وفقا لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة.
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أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار العالم الآن, اقتصاد

"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

19:43 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / ANNA MONEYMAKERالاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / ANNA MONEYMAKER
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رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في أول تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
سبوتنيك. وأعلن المجلس، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بناء على بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، ما سمح للبنك المركزي لأول مرة هذا العام في بخفض حدة إجراءاته النقدي الرامية إلى كبح جماح ضغوط الأسعار الأسوأ منذ أربعة عقود.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيان سياستها الشهرية: "قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.25 و4.50 وهو الأعلى منذ عام 2007.%".

وفي وقت سابق، طبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أربع مناسبات متتالية بعد البدء بزيادة قدرها 25 نقطة أساس.
يأتي ذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة الماضية، وإجمالا رفعها بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام، وقد ينظر لقرار هذا الأسبوع باعتباره بداية لانحسار موجة التشديد.
يرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "بلومبيرغ" أن متوسط سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 4.9%، بعد أن قال باول إنهم سيحتاجون إلى رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وهذا يعني أن لجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحتاج إلى 25 نقطة أساسي في الربع الأول من العام المقبل قبل أن توقف سياستها. يرى المستثمرون الأمور من نفس المنظور، وفقا لتسعير أسواق العقود الآجلة للفائدة.
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