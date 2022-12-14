https://sputnikarabic.ae/20221214/الصليب-الأحمر-يحذر-من-معاناة-هائلة-متوقعة-في-2023-1071210065.html
الصليب الأحمر يحذر من "معاناة هائلة متوقعة" في 2023
الصليب الأحمر يحذر من "معاناة هائلة متوقعة" في 2023
حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الأربعاء من "مستوى هائل من المعاناة" ينتظر العالم في عام 2023 مع انتشار المجاعة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:04+0000
2022-12-14T21:04+0000
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وقالت ميريانا سبولجاريك، التي تولت مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نتوقع مستوى هائلاً من المعاناة"، بحسب "فرانس 24".وأضافت: "حيث يتجه العالم في الوقت الحالي، لا نرى أي تخفيف للمعاناة الإنسانية، فمن المحتمل أن تكون هائلة".ومضت بقولها: "هناك احتمال أن نشهد مستويات عالية جدا من الجوع في أجزاء كثيرة من العالم وانعدام الأمن بشكل عام".وقال إن أسعار الغذاء لن تكون مرتفعة فحسب، بل "ببساطة لن تكون متوفرة بنفس الكميات بسبب نقص الأسمدة وبسبب تأثير تغير المناخ مرة أخرى".واستشهدت سبولجاريك بالصومال كدولة تثير القلق بشكل خاص.وقالت "الوضع مقلق للغاية" مضيفة أن رحلتها القادمة ستكون إلى القرن الأفريقي حيث يعاني حوالي 20 مليون شخص من سوء التغذية.وتسعى اللجنة الدولية للحصول على 2.8 مليار يورو للعام المقبل، بزيادة عن 2.4 مليار يورو العام الماضي.لكن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن ذلك قد لا يكون كافيا "اعتمادا على كيفية تطور الوضع".
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أخبار العالم الآن, الصومال
أخبار العالم الآن, الصومال
الصليب الأحمر يحذر من "معاناة هائلة متوقعة" في 2023
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حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الأربعاء من "مستوى هائل من المعاناة" ينتظر العالم في عام 2023 مع انتشار المجاعة.
وقالت ميريانا سبولجاريك، التي تولت مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نتوقع مستوى هائلاً من المعاناة"، بحسب "فرانس 24
".
وأضافت: "حيث يتجه العالم في الوقت الحالي، لا نرى أي تخفيف للمعاناة الإنسانية، فمن المحتمل أن تكون هائلة".
ومضت بقولها: "هناك احتمال أن نشهد مستويات عالية جدا من الجوع في أجزاء كثيرة من العالم وانعدام الأمن بشكل عام".
وقال إن أسعار الغذاء لن تكون مرتفعة فحسب، بل "ببساطة لن تكون متوفرة بنفس الكميات بسبب نقص الأسمدة وبسبب تأثير تغير المناخ مرة أخرى".
واستشهدت سبولجاريك بالصومال
كدولة تثير القلق بشكل خاص.
وقالت "الوضع مقلق للغاية" مضيفة أن رحلتها القادمة ستكون إلى القرن الأفريقي حيث يعاني حوالي 20 مليون شخص من سوء التغذية.
وتسعى اللجنة الدولية للحصول على 2.8 مليار يورو للعام المقبل، بزيادة عن 2.4 مليار يورو العام الماضي.
لكن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن ذلك قد لا يكون كافيا "اعتمادا على كيفية تطور الوضع".