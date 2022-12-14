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https://sputnikarabic.ae/20221214/الصين-تقيم-دعوى-ضد-أمريكا-في-منظمة-التجارة-العالمية-بسبب-حظر-أشباه-الموصلات-1071190508.html
الصين تقيم دعوى ضد أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر أشباه الموصلات
الصين تقيم دعوى ضد أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر أشباه الموصلات
بدأت الصين نزاعا قانونيا ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بشأن قيود التصدير على أشباه الموصلات الشاملة التي تفرضها واشنطن وتهدف إلى عزل ثاني أكبر... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:55+0000
2022-12-14T11:55+0000
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في أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت الولايات المتحدة قواعد تقيد تصدير الرقائق المصنوعة باستخدام الأدوات الأمريكية إلى الصين، وكذلك أي أشباه موصلات مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.عرقلت هذه الخطوة بشكل فعال صناعة أشباه الموصلات في الصين، التي أكدت وزارة التجارة بها في بيان يوم الاثنين، بدء نزاع قانوني، واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وعرقلة التجارة الدولية في الرقائق وغيرها من المنتجات.وقالت الوزارة إن نزاع منظمة التجارة العالمية هو وسيلة لمعالجة مخاوف الصين من خلال الوسائل القانونية. فيما أكدت واشنطن أن قيودها على الصادرات تصب في مصلحة الأمن القومي، بحسب شبكة "سي إن بي سي".يأتي نزاع الصين بشأن الرقائق بعد أيام من حكم منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم تنتهك قواعد التجارة العالمية.يمكن أن تستغرق النزاعات التجارية عبر المنظمة سنوات لحلها، وااتو اتخذت الصين الخطوة الأولى المعروفة باسم طلب المشاورات، كما أن لدى منظمة التجارة العالمية قواعد تسمح للدول بفرض قيود متعلقة بالأمن القومي، وهذا قد يجعل من الصعب على الصين كسب هذا النزاع بالذات.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الاتحاد-الأوروبي-يصعد-خلافه-التجاري-مع-الصين-في-منظمة-التجارة-العالمية-1070943352.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم

الصين تقيم دعوى ضد أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب حظر أشباه الموصلات

11:55 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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بدأت الصين نزاعا قانونيا ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بشأن قيود التصدير على أشباه الموصلات الشاملة التي تفرضها واشنطن وتهدف إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن المكونات عالية التقنية.
في أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت الولايات المتحدة قواعد تقيد تصدير الرقائق المصنوعة باستخدام الأدوات الأمريكية إلى الصين، وكذلك أي أشباه موصلات مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
عرقلت هذه الخطوة بشكل فعال صناعة أشباه الموصلات في الصين، التي أكدت وزارة التجارة بها في بيان يوم الاثنين، بدء نزاع قانوني، واتهمت الولايات المتحدة بإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات وعرقلة التجارة الدولية في الرقائق وغيرها من المنتجات.
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
الاتحاد الأوروبي يصعد خلافه التجاري مع الصين في منظمة التجارة العالمية
7 ديسمبر, 12:27 GMT
وقالت الوزارة إن نزاع منظمة التجارة العالمية هو وسيلة لمعالجة مخاوف الصين من خلال الوسائل القانونية. فيما أكدت واشنطن أن قيودها على الصادرات تصب في مصلحة الأمن القومي، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
يأتي نزاع الصين بشأن الرقائق بعد أيام من حكم منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم تنتهك قواعد التجارة العالمية.
يمكن أن تستغرق النزاعات التجارية عبر المنظمة سنوات لحلها، وااتو اتخذت الصين الخطوة الأولى المعروفة باسم طلب المشاورات، كما أن لدى منظمة التجارة العالمية قواعد تسمح للدول بفرض قيود متعلقة بالأمن القومي، وهذا قد يجعل من الصعب على الصين كسب هذا النزاع بالذات.
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