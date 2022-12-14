https://sputnikarabic.ae/20221214/القضاء-الإيراني-يعلن-وقف-تنفيذ-حكم-إعدام-أحد-مثيري-الشغب-1071191570.html

القضاء الإيراني يعلن "وقف تنفيذ حكم إعدام أحد مثيري الشغب"

القضاء الإيراني يعلن "وقف تنفيذ حكم إعدام أحد مثيري الشغب"

أعلنت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، "وقف حكم إعدام ماهان صدرات، الصادر عن محكمة الثورة في طهران بتهمة المحاربة خلال أعمال الشغب الأخيرة". 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

أخبار إيران

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "المحكمة العليا أوقفت مؤقتا حكم إعدام ماهان صدرات الصادر عن محكمة الثورة في طهران بتهمة المحاربة خلال أعمال الشغب الأخيرة، مرجئة تنفيذ الحكم إلى حين بث المحكمة العليا بالنتيجة".وكانت إيران نفذت هذا الأسبوع حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، مرتبط بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر، بعد إدانته بمهاجمة قوات الأمن بسكين.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "المتظاهر الذي أعدم يدعى مجيد رضا رهنورد، أدين بـ"شن حرب على الله"، وقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية، وأصاب 4 آخرين في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".وأضافت الوكالة الإيرانية الرسمية، أنه "تم شنقه علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين".وأعلنت السلطات الإيرانية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنفيذ أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الأخيرة بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.وأصدرت المحكمة العليا للثورة في إيران بيانًا، بخصوص حكم الإعدام ضد المواطن محسن شكاري، وأشارت إلى أن جلسة المحاكمة تمت الشهر الماضي وصدر الحكم ضده بالإعدام.وأوضح البيان أن الأدلة أكدت أنه "أظهر السلاح بقصد القتل والإرهاب وحرمان الناس من الحرية والأمن، فضلا عن جرح عنصر من الحرس الثوري عمدًا بسلاح أبيض".وتابعت المحكمة في بيانها أن شكاري "هدد الناس بسلاحه الأبيض واشتبك مع القوات الأمنية"، مضيفة أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحقه صباح الخميس".وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

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