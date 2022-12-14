https://sputnikarabic.ae/20221214/المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-يصوت-لصالح-طرد-إيران-من-لجنة-المرأة-1071204515.html
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يصوت لصالح طرد إيران من "لجنة المرأة"
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يصوت لصالح طرد إيران من "لجنة المرأة"
صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بطرد إيران من لجنته المعنية بوضع المرأة، وهي هيئة مكونة من 45 عضوًا تجتمع... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T17:16+0000
2022-12-14T17:16+0000
2022-12-14T17:16+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصوتت 29 دولة لصالح مشروع القرار و8 دول ضده، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، منها روسيا والصين وبوليفيا.وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221014/عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-الملف-النووي-وأزمة-مهسا-أميني-1069045889.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يصوت لصالح طرد إيران من "لجنة المرأة"
تابعنا عبر
صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بطرد إيران من لجنته المعنية بوضع المرأة، وهي هيئة مكونة من 45 عضوًا تجتمع سنويًا، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب مقتل مهسا أميني.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وصوتت 29 دولة لصالح مشروع القرار و8 دول ضده، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، منها روسيا والصين وبوليفيا.
وصادقت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على مشروع القرار مطالبة جميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتصويت لصالحه، في حين طالبت بعثة إيران الأممية برفض مشروع القرار.
وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات
المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.