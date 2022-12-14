https://sputnikarabic.ae/20221214/النواب-الليبي-يصدر-بيانا-بشأن-تسليم-أبو-عجيلة-إلى-واشنطن-1071195175.html

"النواب الليبي" يصدر بيانا بشأن تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن

"النواب الليبي" يصدر بيانا بشأن تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن

أصدر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن عملية تسليم ضابط المخابرات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود، إلى واشنطن، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة البلاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب وصفت ما حدث بـ"واقعة اختطاف" تعرض لها مواطن ليبي.وقال البيان إن اللجنة تدين تسليم مواطن ليبي إلى السلطات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه القضية تم تسويتها باتفاق بين واشنطن وطرابلس منذ عام 2008.ولفت إلى أن الاتفاق نص على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الدولتين ومنع أي دعاوى مستقبلية بهذا الشأن.وقال البيان إن "تسليم أبو عجيلة جاء نتيجة للانقسام السياسي والتنفيذي، الذي تشهده ليبيا بهدف إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة".ودعت لجنة العدل في مجلس النواب الليبي إلى فتح تحقيق من قبل النائب العام الليبي في هذا الأمر وإحالة المسؤولين عنه إلى المحاكمة، مؤكدة على وجوب احترام سيادة الدولة والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنها ستسعى للجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي يتخذه من العاصمة طرابلس مقرا له، أنه لم يكن على علم بتسليم أبو عجيلة.يذكر أن أبو عجيلة يواجه اتهامات بالتورط في حادث تفجير طائرة أمريكية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، ويعرف الحادث بـ "كارثة لوكربي".

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