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https://sputnikarabic.ae/20221214/النواب-الليبي-يصدر-بيانا-بشأن-تسليم-أبو-عجيلة-إلى-واشنطن-1071195175.html
"النواب الليبي" يصدر بيانا بشأن تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن
"النواب الليبي" يصدر بيانا بشأن تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن
أصدر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن عملية تسليم ضابط المخابرات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود، إلى واشنطن، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة البلاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:14+0000
2022-12-14T14:14+0000
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وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب وصفت ما حدث بـ"واقعة اختطاف" تعرض لها مواطن ليبي.وقال البيان إن اللجنة تدين تسليم مواطن ليبي إلى السلطات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه القضية تم تسويتها باتفاق بين واشنطن وطرابلس منذ عام 2008.ولفت إلى أن الاتفاق نص على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الدولتين ومنع أي دعاوى مستقبلية بهذا الشأن.وقال البيان إن "تسليم أبو عجيلة جاء نتيجة للانقسام السياسي والتنفيذي، الذي تشهده ليبيا بهدف إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة".ودعت لجنة العدل في مجلس النواب الليبي إلى فتح تحقيق من قبل النائب العام الليبي في هذا الأمر وإحالة المسؤولين عنه إلى المحاكمة، مؤكدة على وجوب احترام سيادة الدولة والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنها ستسعى للجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي يتخذه من العاصمة طرابلس مقرا له، أنه لم يكن على علم بتسليم أبو عجيلة.يذكر أن أبو عجيلة يواجه اتهامات بالتورط في حادث تفجير طائرة أمريكية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، ويعرف الحادث بـ "كارثة لوكربي".
https://sputnikarabic.ae/20221213/مستشار-الأمن-القومي-الليبي-يبحث-مع-السفير-الأمريكي-أزمة-احتجاز-ليبي-متهم-في-تفجير-لوكربي-1071154117.html
https://sputnikarabic.ae/20221214/النائب-العام-الليبي-عملية-تسليم-أبوعجيلة-لواشنطن-جرت-من-دون-علم-السلطة-القضائية-1071192069.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

"النواب الليبي" يصدر بيانا بشأن تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن

14:14 GMT 14.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أصدر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن عملية تسليم ضابط المخابرات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود، إلى واشنطن، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة البلاد.
وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب وصفت ما حدث بـ"واقعة اختطاف" تعرض لها مواطن ليبي.
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الأمريكي أزمة احتجاز ليبي متهم في تفجير لوكربي
أمس, 09:47 GMT
وقال البيان إن اللجنة تدين تسليم مواطن ليبي إلى السلطات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه القضية تم تسويتها باتفاق بين واشنطن وطرابلس منذ عام 2008.
ولفت إلى أن الاتفاق نص على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الدولتين ومنع أي دعاوى مستقبلية بهذا الشأن.
وقال البيان إن "تسليم أبو عجيلة جاء نتيجة للانقسام السياسي والتنفيذي، الذي تشهده ليبيا بهدف إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة".
ودعت لجنة العدل في مجلس النواب الليبي إلى فتح تحقيق من قبل النائب العام الليبي في هذا الأمر وإحالة المسؤولين عنه إلى المحاكمة، مؤكدة على وجوب احترام سيادة الدولة والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنها ستسعى للجوء إلى محكمة العدل الدولية.
النائب العام الليبي، الصديق الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
النائب العام الليبي: عملية تسليم أبوعجيلة لواشنطن جرت من دون علم السلطة القضائية
12:51 GMT
وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي يتخذه من العاصمة طرابلس مقرا له، أنه لم يكن على علم بتسليم أبو عجيلة.
يذكر أن أبو عجيلة يواجه اتهامات بالتورط في حادث تفجير طائرة أمريكية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية في عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، ويعرف الحادث بـ "كارثة لوكربي".
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