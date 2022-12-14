https://sputnikarabic.ae/20221214/بخريطة-فلسطينقناة-سويدية-تثير-غضب-إسرائيل-1071211049.html
بخريطة فلسطين..قناة سويدية تثير غضب إسرائيل
بخريطة فلسطين..قناة سويدية تثير غضب إسرائيل
سادت حالة من الغضب في إسرائيل، بعدما نشرت قناة سويدية خريطة كتب عليها فلسطين وبجوارها العلم والمسجد الأقصى وقبة الصحرة بمدينة القدس، فيما اختفت الدولة العبرية... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T22:00+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القناة الخامسة أحدثت ضجة واسعة في الدولة الاسكندنافية بعد عرضها خارطة فلسطين ضمن مسابقة ترفيهية تبث عبر القناة.وأوضحت أنه "في إطار نصف نهائي العرض الترفيهي على القناة، الذي أقيم أمس الأول (الإثنين) ، تم نشر مسابقة تناولت الفنانة السويدية من أصول فلسطينية ليلى باغا ووالغرين (50 عاما).وبحسب الصحيفة "عرضت القناة صورة للمغنية الفلسطينية بجانب خارطة لدولة إسرائيل مكتوب عليها "فلسطين" مع إضافة العلم الفلسطيني. وكان السؤال: ما هو موطن والد المغنية الشهيرة؟".وظهر على الخريطة المدن العربية القديمة فقط، القدس، ويافا، وعكا، وحيفا، ورام الله، والناصرة، وغزة، وغيرها، فيما لم يكن هناك أثر لمدن إسرائيلية مثل تل أبيب على الخريطة.سارعت السفارة الإسرائيلية في السويد إلى نشر سؤال آخر وأربع إجابات محتملة، بشكل يشبه البرنامج الترفيهي، وقالت في تغريدة عبر تويتر: "ماذا يجب على القناة الخامسة ومنتج البرنامج أن يفعلوا عندما تعرض خريطة لا يوجد فيها أثر لإسرائيل؟: أولا التحقق من الجرافيك، ثانيا قضاء المزيد من الوقت في البحث، ثالثا الاعتذار، رابعا كل الإجابات صحيحة ".و رد منتج البرنامج على التغريدة باعتذار وكتب أنه سيتم تصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن. "لقد كان خطأ. سنصلحه في أقرب وقت ممكن. نأسف لحدوث ذلك".قال سفير إسرائيل في السويد، زيف نيبو كولمان، إن السفارة "دهشت لرؤية الخريطة في البرنامج، التي تم فيها محو دولة إسرائيل (..) لقد اخترنا القيام باستجابة تفاعلية جذبت انتباه المنتج وأسفرت عن تغطية متعاطفة في الصحافة السويدية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
السويد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
بخريطة فلسطين..قناة سويدية تثير غضب إسرائيل
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سادت حالة من الغضب في إسرائيل، بعدما نشرت قناة سويدية خريطة كتب عليها فلسطين وبجوارها العلم والمسجد الأقصى وقبة الصحرة بمدينة القدس، فيما اختفت الدولة العبرية تماما.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القناة الخامسة أحدثت ضجة واسعة في الدولة الاسكندنافية بعد عرضها خارطة فلسطين ضمن مسابقة ترفيهية تبث عبر القناة.
وأوضحت أنه "في إطار نصف نهائي العرض الترفيهي على القناة، الذي أقيم أمس الأول (الإثنين) ، تم نشر مسابقة تناولت الفنانة السويدية من أصول فلسطينية ليلى باغا ووالغرين (50 عاما).
وبحسب الصحيفة "عرضت القناة صورة للمغنية الفلسطينية بجانب خارطة لدولة إسرائيل مكتوب عليها "فلسطين" مع إضافة العلم الفلسطيني. وكان السؤال: ما هو موطن والد المغنية الشهيرة؟".
وظهر على الخريطة المدن العربية القديمة فقط، القدس، ويافا، وعكا، وحيفا، ورام الله، والناصرة، وغزة، وغيرها، فيما لم يكن هناك أثر لمدن إسرائيلية مثل تل أبيب على الخريطة.
سارعت السفارة الإسرائيلية في السويد إلى نشر سؤال آخر وأربع إجابات محتملة، بشكل يشبه البرنامج الترفيهي، وقالت في تغريدة عبر تويتر: "ماذا يجب على القناة الخامسة ومنتج البرنامج أن يفعلوا عندما تعرض خريطة لا يوجد فيها أثر لإسرائيل؟: أولا التحقق من الجرافيك، ثانيا قضاء المزيد من الوقت في البحث، ثالثا الاعتذار، رابعا كل الإجابات صحيحة ".
و رد منتج البرنامج على التغريدة باعتذار وكتب أنه سيتم تصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن. "لقد كان خطأ. سنصلحه في أقرب وقت ممكن. نأسف لحدوث ذلك".
قال سفير إسرائيل في السويد، زيف نيبو كولمان، إن السفارة "دهشت لرؤية الخريطة في البرنامج، التي تم فيها محو دولة إسرائيل (..) لقد اخترنا القيام باستجابة تفاعلية جذبت انتباه المنتج وأسفرت عن تغطية متعاطفة في الصحافة السويدية".