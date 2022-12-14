https://sputnikarabic.ae/20221214/علماء-روس-يدرسون-إمكانية-تطبيق-السبات-البشري-الطويل-1071188560.html

علماء روس يدرسون إمكانية تطبيق "السبات البشري" الطويل

علماء روس يدرسون إمكانية تطبيق "السبات البشري" الطويل

تدرس المؤسسات العلمية الرائدة في روسيا إمكانية السبات البشري "النوم الطويل" لتخفيف السفر بين الكواكب والاستفادة منه في حل بعض المشكلات على الأرض. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-14T11:22+0000

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مجتمع

علوم

نوم

كوكب المريخ

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لم نشاهد السبات البشري سوى في أفلام الخيال العلمي، لكن العالم الروسي سيرغي كوروليف، اقترح هذا المفهوم كجزء من التحضيرات لرحلة إلى كوكب المريخ.أولاً ، سيحل النوم الاصطناعي المشكلة النفسية: ستستغرق الرحلة إلى الكوكب الأحمر والعودة حوالي عام ونصف، وطوال هذا الوقت سيتعين على رواد الفضاء أن يكونوا في مساحة ضيقة. من الأفضل لهم أن يناموا ويستيقظوا قبل الهبوط.ثانيا، سيتم تقليل حجم السفينة بشكل كبير. وفقا لحسابات وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ستنخفض الوحدة الصالحة للسكن بمقدار النصف تقريبا.سوف تحتاج إلى كمية أقل من الطعام والإمدادات الأخرى وهذا يعني أنه يمكن إيلاء المزيد من الاهتمام لسلامة الطاقم. يعد الإشعاع الكوني المجري (GCR) أحد التهديدات الرئيسية للسفر بين الكواكب، لهذا يجب أن تكون وحدات النوم محاطة بحماية إضافية - على سبيل المثال، حاويات بها ماء.الزائد عند 80 غراماأظهرت التجارب التي أجراها مركز Burnazyan الفيدرالي للطب والطب الحيوي ، ومعهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية والمعهد المشترك للأبحاث النووية مع الفئران المختبرية أن الحيوانات في حالة السبات أقل عرضة للعوامل الضارة المختلفة. أعطيت القوارض جرعة قاتلة من أشعة جاما - 800 رونتجين. في المجموعة الضابطة، مات الجميع، في المجموعة التجريبية - 40 في المائة.وكتب مؤلفو مقال نشر عام 2017، أنه "بناء على البيانات التي تم الحصول عليها، تم إجراء تحليل أظهر أنه عند القيام برحلات فضائية بعيدة المدى في ظروف إشعاع الفضاء الصلب، فإن خاصية مقاومة الجسم للإشعاع ستقلل من كتلة الحماية السلبية للمركبة الفضائية بما يصل إلى مرتين خلال الرحلات الجوية بين الكواكب".بالإضافة إلى ذلك، أدى السبات الصناعي إلى زيادة كبيرة في معدل بقاء القوارض على قيد الحياة تحت نقص الأكسجين (نقص الأكسجين)، وفقدان الدم الشديد (ثلاثة في المائة من وزن الجسم) وأعلى الحمل الزائد. وهكذا، نجت أربعة من أصل تسعة فئران في حالة سبات عميق بوزن 80 غراما. بالنسبة للفرد، يكون الحد ثمانية أو تسعة غرامات.

https://sputnikarabic.ae/20220406/قلة-النوم-تزيد-من-احتمالات-الإصابة-بمرض-خطير-1060919929.html

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مجتمع, علوم, نوم, كوكب المريخ