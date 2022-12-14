https://sputnikarabic.ae/20221214/مصرع-4-مهاجرين-وإنقاذ-43-آخرين-كانوا-على-متن-قارب-غرق-بالقناة-الإنجليزية-1071190920.html

مصرع 4 مهاجرين وإنقاذ 43 آخرين كانوا على متن قارب غرق بالقناة الإنجليزية

مصرع 4 مهاجرين وإنقاذ 43 آخرين كانوا على متن قارب غرق بالقناة الإنجليزية

أفادت مصادر حكومية بريطانية، اليوم الأربعاء، بمصرع 4 مهاجرين وإنقاذ 43 آخرين كانوا على متن قارب غرق أثناء محاولة عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش). 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلا عن المصادر، أن القارب غرق في المياه المتجمدة للقناة في الساعات الأولى من صباح اليوم.وفي وقت سابق اليوم، أفادت شبكة "سكاي نيوز" أن فرق بريطانية وفرنسية، تجري عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بعد أنباء عن حادثة تعرّض لها قارب صغير يقلّ مهاجرين.ونقلت الشبكة عن مصدر فرنسي، قوله إن ما بين 30 إلى 50 شخصا كانوا على متن القارب.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن على علم بحادث وقع في مياه المملكة المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة تتعاون وتنسق في عمليات الإنقاذ".وأوضح أنه "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".بينما أكدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار.ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه حتى منتصف الليلة الماضية، عبر 44711 شخصا القناة على متن 1087 من القوارب الصغيرة في عام، بمتوسط 41 شخصا لكل قارب. بينما في عام 2021، عبر القناة 28526 مهاجرا.

https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html

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