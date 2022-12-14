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وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار
https://sputnikarabic.ae/20221214/وزيرة-الداخلية-البريطانية-تؤكد-وقوع-حادث-في-القناة-الإنجليزية-وتقول-إنها-تتابع-الوضع-باستمرار-1071183039.html
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار
وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، اليوم الأربعاء، وقوع حادث في القناة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تتابع تطوراته عن كثب. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:33+0000
2022-12-14T09:56+0000
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت بريفرمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا على علم بحادث مقلق في القناة هذا الصباح ويتم إبلاغي بتطوراته باستمرار، بينما تستجيب الوكالات له وتكشف الحقائق كاملة على وجه السرعة".وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن فرق بريطانية وفرنسية، تجري عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بعد أنباء عن حادثة تعرّض لها قارب صغير يقلّ مهاجرين.ونقلت الشبكة عن مصدر فرنسي، قوله إن ما بين 30 إلى 50 شخصا كانوا على متن القارب.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن على علم بحادث وقع في مياه المملكة المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة تتعاون وتنسق في عمليات الإنقاذ".وأوضح أنه "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه حتى منتصف الليلة الماضية، عبر 44711 شخصا القناة على متن 1087 من القوارب الصغيرة في عام، بمتوسط 41 شخصا لكل قارب. بينما في عام 2021، عبر القناة 28526 مهاجرا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html
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وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار

09:33 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، اليوم الأربعاء، وقوع حادث في القناة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تتابع تطوراته عن كثب.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت بريفرمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا على علم بحادث مقلق في القناة هذا الصباح ويتم إبلاغي بتطوراته باستمرار، بينما تستجيب الوكالات له وتكشف الحقائق كاملة على وجه السرعة".
وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن فرق بريطانية وفرنسية، تجري عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بعد أنباء عن حادثة تعرّض لها قارب صغير يقلّ مهاجرين.
المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
عمليات بحث وإنقاذ في بحر المانش بعد أنباء عن حادثة لقارب يقل مهاجرين
09:41 GMT
ونقلت الشبكة عن مصدر فرنسي، قوله إن ما بين 30 إلى 50 شخصا كانوا على متن القارب.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن على علم بحادث وقع في مياه المملكة المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة تتعاون وتنسق في عمليات الإنقاذ".
وأوضح أنه "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".
ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه حتى منتصف الليلة الماضية، عبر 44711 شخصا القناة على متن 1087 من القوارب الصغيرة في عام، بمتوسط 41 شخصا لكل قارب. بينما في عام 2021، عبر القناة 28526 مهاجرا.
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