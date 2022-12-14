https://sputnikarabic.ae/20221214/وزيرة-الداخلية-البريطانية-تؤكد-وقوع-حادث-في-القناة-الإنجليزية-وتقول-إنها-تتابع-الوضع-باستمرار-1071183039.html

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد وقوع حادث في القناة الإنجليزية وتقول إنها تتابع الوضع باستمرار

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، اليوم الأربعاء، وقوع حادث في القناة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تتابع تطوراته عن كثب. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T09:33+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت بريفرمان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا على علم بحادث مقلق في القناة هذا الصباح ويتم إبلاغي بتطوراته باستمرار، بينما تستجيب الوكالات له وتكشف الحقائق كاملة على وجه السرعة".وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن فرق بريطانية وفرنسية، تجري عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، بعد أنباء عن حادثة تعرّض لها قارب صغير يقلّ مهاجرين.ونقلت الشبكة عن مصدر فرنسي، قوله إن ما بين 30 إلى 50 شخصا كانوا على متن القارب.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن على علم بحادث وقع في مياه المملكة المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة تتعاون وتنسق في عمليات الإنقاذ".وأوضح أنه "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإنه حتى منتصف الليلة الماضية، عبر 44711 شخصا القناة على متن 1087 من القوارب الصغيرة في عام، بمتوسط 41 شخصا لكل قارب. بينما في عام 2021، عبر القناة 28526 مهاجرا.

https://sputnikarabic.ae/20221214/عمليات-بحث-وإنقاذ-في-بحر-المانش-بعد-أنباء-عن-حادثة-لقارب-يقل-مهاجرين-1071183251.html

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