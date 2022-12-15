https://sputnikarabic.ae/20221215/العلماء-الروس-يطورون-منصة-لدراسة-الدماغ-1071217414.html
العلماء الروس يطورون منصة لدراسة الدماغ
العلماء الروس يطورون منصة لدراسة الدماغ
قام علماء جامعة "سامارا" بتوسيع قدرات حزمة برامج أبحاث الدماغ OpenNFT، وأصبح الإصدار الجديد أكثر موثوقية وتنوعا، وفقا لتقارير الخدمة الصحفية للجامعة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T07:50+0000
2022-12-15T07:50+0000
2022-12-15T07:50+0000
علوم
مجتمع
العلماء الروس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104377/43/1043774338_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_63064eb481ae7cc8623c60a8ec4db1d9.jpg
يقول التقرير: "قام علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث "كورولوفا" بتحديث وتحسين منصة برمجياتOpenNFT المعروفة والمستخدمة في عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث الرائدة في العالم لإجراء البحوث في مجال وظائف الدماغ" .وفقًا للجامعة، فإن حزمة البرامج هذه، التي طورها علماء من جامعة سامارا منذ عدة سنوات مع زملائهم الروس والأجانب، تتيح رؤية وتحليل نشاط الدماغ البشري الممسوح ضوئيًا في الوقت الفعلي، مما يساعد على حل مهام مختلفة في العلوم والطب، بما في ذلك إعادة التأهيل العصبي للأشخاص بعد السكتة الدماغية.أصبح الإصدار الجديد من المنصة، المسمىpyOpenNFT، أكثر موثوقية وتنوعًا، وسيكون لدى مستخدميها المزيد من الخيارات لتخصيص النظام الأساسي لمهامهم وسيكونون قادرين على إجراء مجموعة واسعة من أبحاث الدماغ. تم تقديم النسخة المطورة في جامعة ييل (الولايات المتحدة الأمريكية) كجزء من مؤتمر rtFIN-2022 في أكتوبر/ تشرين الأول. نظرًا لاستحالة المشاركة الشخصية في المؤتمر، عهد المطورون بالعرض التقديمي إلى زملائهم الأجانب، بعد أن أعدوا جميع المواد اللازمة.ونقلت الخدمة الصحفية لأحد مؤلفي المشروع، وهو مساعد في قسم علم التحكم الآلي التقني في جامعة سامارا، نيكيتا دافيدوف: "تفتح النسخة المحدثة من النظام الأساسي فرصًا جديدة للعلماء نظرًا لبنيتها المعيارية وحقيقة أنها الآن مكتوبة بالكامل بلغة Python. وهذا سيسهل على المطورين والباحثين الجدد المشاركة في تطوير النظام الأساسي وإجراء التجارب في مجال علم الأعصاب. سيسمح الإصدار الجديد للمستخدمين بتوسيع وظائفها وتحسينها، وتكييفها مع المهام المختلفة، وستتيح معالجة البيانات ليس فقط من التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، كما تفعل OpenNFT حاليًا، ولكن أيضًا من أجل تنفيذ ودمج طرق معالجة صور الدماغ الأخرى على سبيل المثال، مخطط كهربية الدماغ أو التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي أو التصوير المقطعي المحوسب، مما سيجعل المنصة أكثر تنوعا من حيث البحث".يخضع الإصدار المحدث من النظام الأساسي للاختبار النهائي، ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104377/43/1043774338_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_5fb221011107045afd31eb6d51143eab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, العلماء الروس
علوم, مجتمع, العلماء الروس
العلماء الروس يطورون منصة لدراسة الدماغ
تابعنا عبر
قام علماء جامعة "سامارا" بتوسيع قدرات حزمة برامج أبحاث الدماغ OpenNFT، وأصبح الإصدار الجديد أكثر موثوقية وتنوعا، وفقا لتقارير الخدمة الصحفية للجامعة.
يقول التقرير: "قام علماء من جامعة سامارا الوطنية للأبحاث "كورولوفا" بتحديث وتحسين منصة برمجياتOpenNFT المعروفة والمستخدمة في عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث الرائدة في العالم لإجراء البحوث في مجال وظائف الدماغ" .
وفقًا للجامعة، فإن حزمة البرامج هذه، التي طورها علماء من جامعة سامارا منذ عدة سنوات مع زملائهم الروس والأجانب، تتيح رؤية وتحليل نشاط الدماغ البشري الممسوح ضوئيًا في الوقت الفعلي، مما يساعد على حل مهام مختلفة في العلوم والطب، بما في ذلك إعادة التأهيل العصبي للأشخاص بعد السكتة الدماغية.
أصبح الإصدار الجديد من المنصة، المسمىpyOpenNFT، أكثر موثوقية وتنوعًا، وسيكون لدى مستخدميها المزيد من الخيارات لتخصيص النظام الأساسي لمهامهم وسيكونون قادرين على إجراء مجموعة واسعة من أبحاث الدماغ. تم تقديم النسخة المطورة في جامعة ييل (الولايات المتحدة الأمريكية) كجزء من مؤتمر rtFIN-2022 في أكتوبر/ تشرين الأول. نظرًا لاستحالة المشاركة الشخصية في المؤتمر، عهد المطورون بالعرض التقديمي إلى زملائهم الأجانب، بعد أن أعدوا جميع المواد اللازمة.
ونقلت الخدمة الصحفية لأحد مؤلفي المشروع، وهو مساعد في قسم علم التحكم الآلي التقني في جامعة سامارا، نيكيتا دافيدوف: "تفتح النسخة المحدثة من النظام الأساسي فرصًا جديدة للعلماء نظرًا لبنيتها المعيارية وحقيقة أنها الآن مكتوبة بالكامل بلغة Python. وهذا سيسهل على المطورين والباحثين الجدد المشاركة في تطوير النظام الأساسي وإجراء التجارب في مجال علم الأعصاب. سيسمح الإصدار الجديد للمستخدمين بتوسيع وظائفها وتحسينها، وتكييفها مع المهام المختلفة، وستتيح معالجة البيانات ليس فقط من التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ، كما تفعل OpenNFT حاليًا، ولكن أيضًا من أجل تنفيذ ودمج طرق معالجة صور الدماغ الأخرى على سبيل المثال، مخطط كهربية الدماغ أو التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي أو التصوير المقطعي المحوسب، مما سيجعل المنصة أكثر تنوعا من حيث البحث".
يخضع الإصدار المحدث من النظام الأساسي للاختبار النهائي، ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2023.