https://sputnikarabic.ae/20221215/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-ومروحية-مي-8-1071229712.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت، خلال اليوم، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8" و11 مسيرة أوكرانية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T12:00+0000
2022-12-15T12:00+0000
2022-12-15T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت أن القوات الروسية قامت خلال يوم واحد بتدمير ثلاثة مستودعات أسلحة وعتاد تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف. وفي منطقة تياغينكا بمقاطعة خيرسون تم تدمير مستودع للأسلحة والعتاد العسكري الأوكراني. وفي مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه تم تدمير مستودع للوسائل التقنية في الجيش الأوكراني".وتابعت: وأسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة مسيرة أوكرانية.كما أشار البيان إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال يوم واحد بتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.وشددت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية؛ وصدت عدة هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه سوفيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، أسفرت عن القضاء على أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، وتدمير ناقلة مدرعة، ومركبة قتال مدرعة، و3 شاحنات صغيرة (بيك آب)".
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" ومروحية "مي 8"
12:00 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت، خلال اليوم، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية "مي-8" و11 مسيرة أوكرانية.
وأضافت أن القوات الروسية قامت خلال يوم واحد بتدمير ثلاثة مستودعات أسلحة وعتاد تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف. وفي منطقة تياغينكا بمقاطعة خيرسون تم تدمير مستودع للأسلحة والعتاد العسكري الأوكراني. وفي مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه تم تدمير مستودع للوسائل التقنية في الجيش الأوكراني".
وتابعت: وأسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" في منطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة مسيرة أوكرانية.
كما أشار البيان إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال يوم واحد بتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.
وشددت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية؛ وصدت عدة هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه سوفيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، أسفرت عن القضاء على أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، وتدمير ناقلة مدرعة، ومركبة قتال مدرعة، و3 شاحنات صغيرة (بيك آب)".