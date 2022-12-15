https://sputnikarabic.ae/20221215/المتحدث-باسم-اليونيفيل-يعلن-مقتل-جندي-بحادث-جنوبي-لبنان-والدفاع-الإيرلندية-تكشف-التفاصيل-1071218367.html

المتحدث باسم اليونيفيل يعلن مقتل جندي بحادث جنوبي لبنان... والدفاع الإيرلندية تكشف التفاصيل

المتحدث باسم اليونيفيل يعلن مقتل جندي بحادث جنوبي لبنان... والدفاع الإيرلندية تكشف التفاصيل

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" في لبنان مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T08:27+0000

2022-12-15T08:27+0000

2022-12-15T08:27+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

اخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103739/78/1037397830_0:152:3513:2128_1920x0_80_0_0_1e6e14351c497775ae3eb51f03d32067.jpg

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكد تيننتي أنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".وأكد أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".وتقدم تيننتي بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنيا الشفاء التام والعاجل للمصابين.وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية حصل إشكال أمس في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوة من "اليونيفيل"، وذلك على إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.ثم سمع صوت إطلاق نار، وتعرّضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدّى إلى انقلابها، وجرح عناصرها.ومن جانبها قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها على تويتر، إن "جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة".وأضاف البيان بحسب وكالة "رويترز"، أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.وتابعت: "نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, اخبار العالم العربي