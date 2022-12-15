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المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو نصف نقطة مئوية) لترتفع من 2% إلى 2.5% وذلك للمرة الرابعة على التوالي هذا... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T15:56+0000
2022-12-15T15:56+0000
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وذكر المركزي الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني أن "مجلس المحافظين قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس".وأضاف: "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 2.50% و2.75% و2.00% على التوالي، اعتبارًا من 21 كانون الأول/ديسمبر 2022".وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قرر أمس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق.وقرر عدد من البنوك العربية رفع أسعار الفائدة أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ويلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أسعار الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220712/ميدفيديف-الأزمة-الاقتصادية-في-منطقة-اليورو-متوقعة-1064995060.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, سعر اليورو اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, سعر اليورو اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

15:56 GMT 15.12.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو نصف نقطة مئوية) لترتفع من 2% إلى 2.5% وذلك للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، متوقعا أن تظل مستويات التضخم "مرتفعة للغاية" لفترة طويلة.
وذكر المركزي الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني أن "مجلس المحافظين قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس".
وأضاف: "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 2.50% و2.75% و2.00% على التوالي، اعتبارًا من 21 كانون الأول/ديسمبر 2022".

وتابع المركزي الأوروبي: "يتوقع المجلس رفع أسعار الفائدة أكثر بشكل ملحوظ، لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة"، منوها بأنه "قد ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الحالي والربع المقبل، بسبب أزمة الطاقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، وضعف النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد شروط التمويل".

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قرر أمس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق.
وقرر عدد من البنوك العربية رفع أسعار الفائدة أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أسعار الطاقة.
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