https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"
بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"
توقعت تقارير إعلامية محلية أن ينشب خلاف جديد بين البرلمان الكويتي والحكومة، بسبب ملف "شراء القروض". 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T11:23+0000
2022-12-15T11:23+0000
2022-12-15T11:27+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فبينما تؤكد مصادر برلمانية أن الأغلبية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، تصر على حسم تقريرها عن ملف شراء القروض، اليوم الخميس، ودفعه إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المزمعة يوم 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري فإن الحكومة ترفض الموضوع من أساسه.ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن رفض الحكومة نابع من كونها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".إلى ذلك كشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.وقد توافق البنك المركزي الكويتي مع رؤية الحكومة، حيث أبلغ اللجنة المالية تحفظه على المقترح من أساسه.طالع أيضا: الكويت... مجلس الأمة يقر قانونا مهما بشأن مواعيد أقساط القروض
https://sputnikarabic.ae/20200706/بنوك-كويتية-تحذر-من-خسائر-بسبب-تأجيل-أقساط-القروض-1045925257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"
11:23 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
توقعت تقارير إعلامية محلية أن ينشب خلاف جديد بين البرلمان الكويتي والحكومة، بسبب ملف "شراء القروض".
ووفقا لجريدة
"القبس" الكويتية، فبينما تؤكد مصادر برلمانية أن الأغلبية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، تصر على حسم تقريرها عن ملف شراء القروض، اليوم الخميس، ودفعه إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المزمعة يوم 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري فإن الحكومة ترفض الموضوع من أساسه.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن رفض الحكومة
نابع من كونها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
ويتبنى مقترح اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أن تقوم الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة.
إلى ذلك كشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن
.
وقد توافق البنك المركزي الكويتي مع رؤية الحكومة، حيث أبلغ اللجنة المالية تحفظه على المقترح من أساسه.