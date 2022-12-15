عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"
بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"
توقعت تقارير إعلامية محلية أن ينشب خلاف جديد بين البرلمان الكويتي والحكومة، بسبب ملف "شراء القروض". 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T11:23+0000
2022-12-15T11:27+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فبينما تؤكد مصادر برلمانية أن الأغلبية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، تصر على حسم تقريرها عن ملف شراء القروض، اليوم الخميس، ودفعه إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المزمعة يوم 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري فإن الحكومة ترفض الموضوع من أساسه.ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن رفض الحكومة نابع من كونها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".إلى ذلك كشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.وقد توافق البنك المركزي الكويتي مع رؤية الحكومة، حيث أبلغ اللجنة المالية تحفظه على المقترح من أساسه.طالع أيضا: الكويت... مجلس الأمة يقر قانونا مهما بشأن مواعيد أقساط القروض
https://sputnikarabic.ae/20200706/بنوك-كويتية-تحذر-من-خسائر-بسبب-تأجيل-أقساط-القروض-1045925257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d1aee96c1f5ec630a85918ab0b9557d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

بوادر خلاف بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بسبب ملف "شراء القروض"

11:23 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 15.12.2022)
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
توقعت تقارير إعلامية محلية أن ينشب خلاف جديد بين البرلمان الكويتي والحكومة، بسبب ملف "شراء القروض".
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فبينما تؤكد مصادر برلمانية أن الأغلبية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، تصر على حسم تقريرها عن ملف شراء القروض، اليوم الخميس، ودفعه إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المزمعة يوم 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري فإن الحكومة ترفض الموضوع من أساسه.
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2020
بنوك كويتية تحذر من خسائر بسبب تأجيل أقساط القروض
6 يوليو 2020, 10:25 GMT
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن رفض الحكومة نابع من كونها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".

ويتبنى مقترح اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أن تقوم الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة.

إلى ذلك كشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.
وقد توافق البنك المركزي الكويتي مع رؤية الحكومة، حيث أبلغ اللجنة المالية تحفظه على المقترح من أساسه.
طالع أيضا: الكويت... مجلس الأمة يقر قانونا مهما بشأن مواعيد أقساط القروض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала