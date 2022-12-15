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https://sputnikarabic.ae/20221215/روسيا-وفنزويلا-تبحثان-التسويات-المالية-بينهما-بالعملات-الوطنية-1071219238.html
روسيا وفنزويلا تبحثان التسويات المالية بينهما بالعملات الوطنية
روسيا وفنزويلا تبحثان التسويات المالية بينهما بالعملات الوطنية
أفاد مدير إدارة في وزارة المالية الروسية، بيتر كازاكيفيتش، اليوم الخميس، بأن روسيا وفنزويلا تبحثان توسيع التعاون في القطاع المالي، وعلى وجه الخصوص إجراء... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T08:36+0000
2022-12-15T08:36+0000
اقتصاد
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كاراكاس - سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال كازاكيفيتش للصحفيين، متحدثاً عن التعاون الروسي الفنزويلي الذي تمت مناقشته في إطار اللجنة الحكومية الثنائية، بأنه: "تجري مناقشة مسألة الفتح المتبادل للحسابات، والاستفادة من المدفوعات غير النقدية وإجراء التسويات بالعملتين الوطنيتين".وفي ختام اجتماع اللجنة، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، في كاراكاس، وقع البنك التجاري الروسي "يوروفينانس-موسناربنك" اتفاقية في مجال التنمية الرقمية مع الإدارة الوطنية العامة للأصول الرقمية والأنشطة ذات الصلة في فنزويلا.ووفقاً لكازاكيفيتش، فإنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وقع جهاز الجمارك الفيدرالي الروسي والجهاز الوطني المتحد لإدارة الجمارك والضرائب في فنزويلا، مذكرة بخصوص ضمان منع وتحري وإحباط المعاملات المالية المشبوهة من قبل المشاركين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخارجية.
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اقتصاد
اقتصاد

روسيا وفنزويلا تبحثان التسويات المالية بينهما بالعملات الوطنية

08:36 GMT 15.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالمركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل
المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أفاد مدير إدارة في وزارة المالية الروسية، بيتر كازاكيفيتش، اليوم الخميس، بأن روسيا وفنزويلا تبحثان توسيع التعاون في القطاع المالي، وعلى وجه الخصوص إجراء التسويات المالية بينهما بالعملتين الوطنيتين.
كاراكاس - سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال كازاكيفيتش للصحفيين، متحدثاً عن التعاون الروسي الفنزويلي الذي تمت مناقشته في إطار اللجنة الحكومية الثنائية، بأنه: "تجري مناقشة مسألة الفتح المتبادل للحسابات، والاستفادة من المدفوعات غير النقدية وإجراء التسويات بالعملتين الوطنيتين".

وفي ختام اجتماع اللجنة، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، في كاراكاس، وقع البنك التجاري الروسي "يوروفينانس-موسناربنك" اتفاقية في مجال التنمية الرقمية مع الإدارة الوطنية العامة للأصول الرقمية والأنشطة ذات الصلة في فنزويلا.

ووفقاً لكازاكيفيتش، فإنه بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وقع جهاز الجمارك الفيدرالي الروسي والجهاز الوطني المتحد لإدارة الجمارك والضرائب في فنزويلا، مذكرة بخصوص ضمان منع وتحري وإحباط المعاملات المالية المشبوهة من قبل المشاركين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخارجية.
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