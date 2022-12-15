https://sputnikarabic.ae/20221215/زاخاروفا-واشنطن-لن-تستطيع-التنصل-من-تورطها-في-الإرهاب-ضد-شعب-روسيا-1071219411.html
زاخاروفا: واشنطن لن تستطيع التنصل من تورطها في الإرهاب ضد شعب روسيا
زاخاروفا: واشنطن لن تستطيع التنصل من تورطها في الإرهاب ضد شعب روسيا
أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التهرب من مسؤولية الإرهاب ضد الشعب الروسي، بعد مساعدتها لكييف في هجماتها ضد روسيا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T08:44+0000
2022-12-15T08:44+0000
2022-12-15T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مساعدات
واشنطن
أخبار أوكرانيا
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أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إلى سلسلة الهجمات التي شنها المخربون الأوكرانيون على مدن وبلدات روسية، بما في ذلك الهجوم الصاروخي على مدينة كلينتسي في منطقة بريانسك في 13 ديسمبر/ كانون الأول.وأضافت زخاروفا: "بهذا الدعم، أعلن السياسيون الأوكرانيون بالفعل عن عزمهم ضرب البنية التحتية الحيوية في منطقة موسكو تقريبا. لن تتمكن واشنطن، التي أصبحت في الواقع طرفا في النزاع، التهرب من التورط في الإرهاب الذي أطلقه نظام كييف ضد السكان المدنيين في روسيا وتخليص نفسها من المسؤولية عن الموت والدمار الذي تسببه الأسلحة الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20221208/الخارجية-الروسية-واشنطن-تخطط-لتأجيج-الصراع-الأوكراني-على-الأقل-حتى-نهاية-2025-1070974159.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مساعدات, واشنطن, أخبار أوكرانيا
روسيا, مساعدات, واشنطن, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: واشنطن لن تستطيع التنصل من تورطها في الإرهاب ضد شعب روسيا
08:44 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التهرب من مسؤولية الإرهاب ضد الشعب الروسي، بعد مساعدتها لكييف في هجماتها ضد روسيا.
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إلى سلسلة الهجمات التي شنها المخربون الأوكرانيون على مدن وبلدات روسية، بما في ذلك الهجوم الصاروخي على مدينة كلينتسي في منطقة بريانسك في 13 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتم تنفيذ مثل هذه العمليات من قبل نظام كييف بموافقة من الولايات المتحدة، التي تشارك بشكل مباشر في الاستهداف بأنظمة المدفعية والصواريخ، وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعلومات استخبارية عبر الأقمار الصناعية".
وأضافت زخاروفا: "بهذا الدعم، أعلن السياسيون الأوكرانيون بالفعل عن عزمهم ضرب البنية التحتية الحيوية في منطقة موسكو تقريبا. لن تتمكن واشنطن، التي أصبحت في الواقع طرفا في النزاع، التهرب من التورط في الإرهاب الذي أطلقه نظام كييف ضد السكان المدنيين في روسيا وتخليص نفسها من المسؤولية عن الموت والدمار الذي تسببه الأسلحة الأمريكية".