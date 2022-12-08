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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الخارجية-الروسية-واشنطن-تخطط-لتأجيج-الصراع-الأوكراني-على-الأقل-حتى-نهاية-2025-1070974159.html
الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025
الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025
أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T09:47+0000
2022-12-08T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025 - هم أنفسهم يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص".وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية، تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض" اليوم، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف في مبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني وبعد ذلك، سيتم تحديد أي منها "يستقر" في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20221208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إرسال-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1070965254.html
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روسيا, مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025

09:47 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 08.12.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025 - هم أنفسهم يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص".

وأضاف أن "عقد السلطات الأمريكية مع شركة ريثيون مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف، المبرم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والمحسوب لمدة 3 سنوات، يتوافق مع نفس المنطق".

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
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بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات إلى أوكرانيا
00:12 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية، تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض" اليوم، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف في مبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني وبعد ذلك، سيتم تحديد أي منها "يستقر" في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".
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