https://sputnikarabic.ae/20221208/الخارجية-الروسية-واشنطن-تخطط-لتأجيج-الصراع-الأوكراني-على-الأقل-حتى-نهاية-2025-1070974159.html
الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025
الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025
أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T09:47+0000
2022-12-08T09:47+0000
2022-12-08T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdff977845b0fdfbc3fa253f1fa8d343.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025 - هم أنفسهم يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص".وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية، تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض" اليوم، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف في مبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني وبعد ذلك، سيتم تحديد أي منها "يستقر" في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20221208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إرسال-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1070965254.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059680319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e2cf848ca0fe7792a2b31d946394675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: واشنطن تخطط لتأجيج الصراع الأوكراني على الأقل حتى نهاية 2025
09:47 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025 - هم أنفسهم يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص".
وأضاف أن "عقد السلطات الأمريكية مع شركة ريثيون مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف، المبرم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والمحسوب لمدة 3 سنوات، يتوافق مع نفس المنطق".
وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية، تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد "البيت الأبيض - كييف - البيت الأبيض" اليوم، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف في مبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني وبعد ذلك، سيتم تحديد أي منها "يستقر" في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة".