https://sputnikarabic.ae/20221215/مؤتمر-روسيا---العالم-الإسلامي-يؤكد-التعاون-في-المجال-الإعلامي-لتغطية-الأحداث-بصورة-صادقة-1071233783.html

مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي" يؤكد التعاون في المجال الإعلامي لتغطية الأحداث بصورة صادقة

مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي" يؤكد التعاون في المجال الإعلامي لتغطية الأحداث بصورة صادقة

وصف وجدي سندي، مدير إدارة تطوير المعلومات في منظمة "التعاون الإسلامي"، روسيا بالعضو المراقب النشط في المنظمة، مؤكدا سعي الطرفين في أن يكتسب التعاون بالمجال... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T14:02+0000

2022-12-15T14:02+0000

2022-12-15T14:02+0000

روسيا

العالم العربي

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وأضاف سندي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي"، الذي عقد اليوم الخميس في موسكو، قائلا: "تعتبر روسيا عضوا مراقبا نشطا للغاية في منظمة التعاون الإسلامي. وأود أن أؤكد أن هذا الحدث يتسق تماما مع أهداف ومقاصد منظمة التعاون الإسلامي، التي تسعى جاهدة لضمان تغطية الأحداث في وسائل الإعلام بطريقة صادقة وموضوعية".وألقى المدير العام لاتحاد وكالات الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، محمد اليامي، كلمة تحدث فيها عن المبادئ الأساسية لعمل الاتحاد، قائلا: ووصف اليامي، هذا المؤتمر بالخطوة المهمة في تطوير العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي.ودعا محمد الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في كلمة ألقاها، إلى أنه في ظل ظروف اليوم، من الضروري تطوير الأساس للعمل المشترك الذي يهدف إلى السيادة والتسامح. ومثل المؤتمر الحالي، تساعد على توضيح المشاكل الحقيقية، والقضاء على التعصب والكراهية.وقال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، أن روسيا بلد متعدد القوميات والطوائف، ويدعم سكانه تقليديا تعزيز العلاقات مع الدول التي تعتنق الإسلام.وشدد على أن روسيا تقدر تقديرا عاليا مساهمة الإسلام في تنمية البلاد، وأن الغرض من هذا المؤتمر هو مناقشة سبل إقامة تعاون متساو بين روسيا والدول الإسلامية، لتوفير وصول المواطنين بشكل متساو إلى معلومات صادقة وموضوعية. من جهته، أشار رئيس المركز الصحفي بوزارة الخارجية الروسية، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة، إيفان نيتشايف، إلى أن روسيا بلد متعدد القوميات والطوائف ذات تجربة تاريخية غنية للتعايش بين الثقافات المختلفة، ويعد تطوير التعاون مع العالم الإسلامي أحد أهم أولويات عقيدة السياسة الخارجية الروسية.وأضاف نتشايف، أن العدد الإجمالي للصحفيين المعتمدين في وزارة الخارجية الروسية حوالي 650، من أولئك الذين يعيشون في روسيا على أساس دائم ويغطون الأحداث على أراضيها.ويمثل هؤلاء الصحفيون 62 دولة في العالم، من بينهم ممثلون عن العالم الإسلامي، بما في ذلك أفغانستان وإيران والكويت وأذربيجان ومصر والعراق وقطر وقيرغيزستان والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا، وفي المجموع، تم اعتماد 70 ممثلا إعلاميا عن الدول الإسلامية في روسيا.يذكر أن المؤتمر ناقش عددا من القضايا ومنها التعاون بين وسائل الإعلام في روسيا ودول العالم الإسلامي في الوقت الراهن، وإمكانية تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة القائمة والممكنة في المستقبل في المجال الإعلامي، بالإضافة لزيادة فعالية التعاون الإعلامي في المستقبل.

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