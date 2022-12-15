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https://sputnikarabic.ae/20221215/محكمة-أمريكية-تقضي-بسجن-موظف-سابق-في-تويتر-بسبب-كشف-بيانات-مستخدمين-للسعودية-1071234631.html
محكمة أمريكية تقضي بسجن موظف سابق في "تويتر" بسبب كشف بيانات مستخدمين للسعودية
محكمة أمريكية تقضي بسجن موظف سابق في "تويتر" بسبب كشف بيانات مستخدمين للسعودية
قضت محكمة أمريكية بسجن موظف سابق في شركة "تويتر" بسبب اتهامه بكشف بيانات مستخدمين ونقلها للسعودية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:15+0000
2022-12-15T14:15+0000
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وبحسب الدعوى، فإن المتهم كان يتولى منصب مدير سابق في الشركة، وأنه كان يقوم بمشاركة بيانات مستخدمين على مدى أعوام، حسبما ذكر موقع "إنفيستينغ" الاقتصادي، اليوم الخميس.ولفت الموقع إلى أن هيئة المحلفين أدانت موظف "تويتر"، الذي يدعى أحمد أبو عمو، في أغسطس/ آب، بعدما تمت محاكمته أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.وتوصلت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا إلى أن أبو عمو، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، كان يعمل لصالح الحكومة السعودية، وأنه استخدم منصبه في "تويتر" للعثور على تفاصيل عن منتقدي النظام الملكي السعودي الذين كانوا ينشرون عبر عناوين مجهولة الهوية على المنصة.ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة أشد حتى تكون رادعا لأي موظف آخر في قطاع التكنولوجيا يمكن أن يفكر في بيع بيانات المستخدمين.
https://sputnikarabic.ae/20220810/التجسس-لصالح-السعودية-القصة-الكاملة-لإدانة-موظف-تويتر-السابق-في-أمريكا-1066266688.html
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العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

محكمة أمريكية تقضي بسجن موظف سابق في "تويتر" بسبب كشف بيانات مستخدمين للسعودية

14:15 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDموقع "تويتر" للتغريدات
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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قضت محكمة أمريكية بسجن موظف سابق في شركة "تويتر" بسبب اتهامه بكشف بيانات مستخدمين ونقلها للسعودية.
وبحسب الدعوى، فإن المتهم كان يتولى منصب مدير سابق في الشركة، وأنه كان يقوم بمشاركة بيانات مستخدمين على مدى أعوام، حسبما ذكر موقع "إنفيستينغ" الاقتصادي، اليوم الخميس.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
التجسس لصالح السعودية... القصة الكاملة لإدانة موظف "تويتر" السابق في أمريكا
10 أغسطس, 15:21 GMT
ولفت الموقع إلى أن هيئة المحلفين أدانت موظف "تويتر"، الذي يدعى أحمد أبو عمو، في أغسطس/ آب، بعدما تمت محاكمته أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.
وتوصلت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا إلى أن أبو عمو، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، كان يعمل لصالح الحكومة السعودية، وأنه استخدم منصبه في "تويتر" للعثور على تفاصيل عن منتقدي النظام الملكي السعودي الذين كانوا ينشرون عبر عناوين مجهولة الهوية على المنصة.
ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة أشد حتى تكون رادعا لأي موظف آخر في قطاع التكنولوجيا يمكن أن يفكر في بيع بيانات المستخدمين.
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