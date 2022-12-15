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https://sputnikarabic.ae/20221215/معركة-بالعصي-بين-القوات-الهندية-والصينية-داخل-منطقة-حدودية-فيديو-1071237639.html
معركة بالعصي بين القوات الهندية والصينية داخل منطقة حدودية... فيديو
معركة بالعصي بين القوات الهندية والصينية داخل منطقة حدودية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالعصي بين القوات الهندية والصينية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في جبال الهيمالايا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T14:59+0000
2022-12-15T14:59+0000
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وحسب قناة "سي أن أن"، أفاد ضابط هندي بأن الفيديو يعود لشهر سبتمبر/أيلول 2021 في ولاية أروناتشال براديش الهندية.وبدأ تداول هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية يوم الثلاثاء بعد ساعات فقط من تأكيد وزارة الدفاع الهندية وقوع اشتباك جديد على الحدود يوم الجمعة الماضي، في قطاع تاوانغ النائي شمال شرقي الهند.ووفقا للقناة، استمر الفيديو حوالي دقيقتين، وانتهى على ما يبدو بتراجع القوات الصينية، وإعلان النصر من الجانب الهندي.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

معركة بالعصي بين القوات الهندية والصينية داخل منطقة حدودية... فيديو

14:59 GMT 15.12.2022
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تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالعصي بين القوات الهندية والصينية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في جبال الهيمالايا.
وحسب قناة "سي أن أن"، أفاد ضابط هندي بأن الفيديو يعود لشهر سبتمبر/أيلول 2021 في ولاية أروناتشال براديش الهندية.
وبدأ تداول هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية يوم الثلاثاء بعد ساعات فقط من تأكيد وزارة الدفاع الهندية وقوع اشتباك جديد على الحدود يوم الجمعة الماضي، في قطاع تاوانغ النائي شمال شرقي الهند.
ووفقا للقناة، استمر الفيديو حوالي دقيقتين، وانتهى على ما يبدو بتراجع القوات الصينية، وإعلان النصر من الجانب الهندي.
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