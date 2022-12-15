https://sputnikarabic.ae/20221215/واشنطن-ترصد-5-ملايين-دولار-لمن-يدلي-بمعلومات-عن-أبو-أيمن-المصري-1071233673.html
واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "أبو أيمن المصري"
واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "أبو أيمن المصري"
رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في "القاعدة" إبراهيم البنا والملقب بـ"أبو أيمن... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:55+0000
2022-12-15T13:55+0000
2022-12-15T13:55+0000
العالم العربي
رصد مكافأة
الولايات المتحدة الأمريكية
قيادي بتنظيم القاعدة
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وكتبت السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على موقع "تويتر": "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري. البنا هو قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن "البنا هو العضو المؤسس الأخير لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي ما زال على قيد الحياة، وهو مسؤول عن تدريب الجماعة والاستخبارات".وذكر البيان أن "البنا وقبل الانضمام لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان قائدا لتنظيم الجهاد الإسلامي المصري باليمن، وذلك من عام 1996 حتى عام 1998، وبعد ذلك كان مسؤولًا عن قطاع تدريب الجماعة والاستخبارات".هذا ويعد أبو أيمن المصري من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رصد مكافأة, الولايات المتحدة الأمريكية, قيادي بتنظيم القاعدة
العالم العربي, رصد مكافأة, الولايات المتحدة الأمريكية, قيادي بتنظيم القاعدة
واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "أبو أيمن المصري"
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رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في "القاعدة" إبراهيم البنا والملقب بـ"أبو أيمن المصري".
وكتبت السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على موقع "تويتر": "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري. البنا هو قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن "البنا هو العضو المؤسس الأخير لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي ما زال على قيد الحياة، وهو مسؤول عن تدريب الجماعة والاستخبارات".
وذكر البيان أن "البنا وقبل الانضمام لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان قائدا لتنظيم الجهاد الإسلامي المصري باليمن، وذلك من عام 1996 حتى عام 1998، وبعد ذلك كان مسؤولًا عن قطاع تدريب الجماعة والاستخبارات".
هذا ويعد أبو أيمن المصري من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).