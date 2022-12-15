https://sputnikarabic.ae/20221215/وزير-البترول-المصري-اكتشاف-حقل-كبير-للغاز-في-البحر-المتوسط-1071232050.html
وزير البترول المصري: اكتشاف حقل كبير للغاز في البحر المتوسط
وزير البترول المصري: اكتشاف حقل كبير للغاز في البحر المتوسط
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط لا يزال في مرحلة التقييم. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:26+0000
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ونقلت صحيفة "صدى البلد" أن مرحلة التقييم تهدف إلى التأكد من حجم الحقل المكتشف وهو حقل نرجس ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.وقال الوزير خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة في اجتماع لجنة الطاقة: "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد الماضي، بأنه تم اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطي يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب.وذكر موقع "مبتدا"، أن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة اكتشفت حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش المصرية.ونقل الموقع عن الشركة، قولها إنها اكتشفت البئر البحري "نرجس 1X"، الواقع فى منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأضافت أن عمليات حفر البئر تمت بواسطة سفينة "ستينا فورث".كما أوضحت "شيفرون" أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى فى مجال النفط والغاز.وفي سياق آخر، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوسائل إعلام، بأن "هناك طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
وزير البترول المصري: اكتشاف حقل كبير للغاز في البحر المتوسط
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط لا يزال في مرحلة التقييم.
ونقلت صحيفة
"صدى البلد" أن مرحلة التقييم تهدف إلى التأكد من حجم الحقل المكتشف وهو حقل نرجس ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
وقال الوزير خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة في اجتماع لجنة الطاقة: "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد الماضي، بأنه تم اكتشاف حقل غاز جديد
في مصر باحتياطي يقدر بـ 3.5 تريليون قدم مكعب.
وذكر موقع "مبتدا"، أن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة اكتشفت حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام مدينة العريش المصرية.
ونقل الموقع عن الشركة، قولها إنها اكتشفت البئر البحري "نرجس 1X"، الواقع فى منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأضافت أن عمليات حفر البئر تمت بواسطة سفينة "ستينا فورث".
كما أوضحت "شيفرون" أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى فى مجال النفط والغاز.
وفي سياق آخر، صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا لوسائل إعلام، بأن "هناك طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالي".