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https://sputnikarabic.ae/20221215/-إسبانيا-تسعى-إلى-إقناع-ألمانيا-وهولندا-بالموافقة-على-خفض-سقف-أسعار-الغاز-1071222595.html
إسبانيا تسعى إلى إقناع ألمانيا وهولندا بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز
إسبانيا تسعى إلى إقناع ألمانيا وهولندا بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز
يسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، في بروكسل، إلى إقناع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بالموافقة على خفض... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:16+0000
2022-12-15T10:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة "أوروبا برس"، التي نشرت الخبر نقلا عن مصادر في الحكومة الإسبانية، فإن "سانشيز سيحاول إقناع شولتز وروت، بالموافقة على خفض سقف سعر الغاز".بالإضافة إلى ذلك، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني إقناع زميليه في ألمانيا وهولندا، بالموافقة على نهج ديناميكي، من أجل وقف ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز؛ من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.وسيتم إطلاق الآلية، في حال استيفاء شرطين: أن يتجاوز سعر تسوية العقد الآجل الشهري على مؤشر "تي تي إف" 275 يورو، لكل ميغاواط ساعة، لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في حال تعادل سعر اليورو والدولار).وأن يكون الفارق بين سعر "تي تي إف"، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، هو 58 يورو على الأقل، لمدة 10 أيام تداول متتالية.وفي حال اعتماد هذه الآلية، فلن يتم إجراء معاملات بسعر أعلى من 275 يورو.وبحث الوزراء المعنيون في دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح مرتين، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر و13 كانون الأول/ ديسمبر؛ لكنهم فشلوا في الاتفاق على قرار مشترك بهذا الشأن.وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، نقلاً عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين تشكك بفكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي؛ مشيرة إلى أنها تخشى رد موسكو على هذا الأمر، بقطع الغاز عنها بشكل كامل.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تغلق-تعاملاتها-بانخفاض-نسبته-3-إلى-1469-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1071140710.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حكومة إسبانيا
العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حكومة إسبانيا

إسبانيا تسعى إلى إقناع ألمانيا وهولندا بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز

10:16 GMT 15.12.2022
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Youtube
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يسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، في بروكسل، إلى إقناع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة "أوروبا برس"، التي نشرت الخبر نقلا عن مصادر في الحكومة الإسبانية، فإن "سانشيز سيحاول إقناع شولتز وروت، بالموافقة على خفض سقف سعر الغاز".
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني إقناع زميليه في ألمانيا وهولندا، بالموافقة على نهج ديناميكي، من أجل وقف ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز؛ من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.
وسيتم إطلاق الآلية، في حال استيفاء شرطين: أن يتجاوز سعر تسوية العقد الآجل الشهري على مؤشر "تي تي إف" 275 يورو، لكل ميغاواط ساعة، لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في حال تعادل سعر اليورو والدولار).
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وأن يكون الفارق بين سعر "تي تي إف"، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، هو 58 يورو على الأقل، لمدة 10 أيام تداول متتالية.
وفي حال اعتماد هذه الآلية، فلن يتم إجراء معاملات بسعر أعلى من 275 يورو.
وبحث الوزراء المعنيون في دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح مرتين، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر و13 كانون الأول/ ديسمبر؛ لكنهم فشلوا في الاتفاق على قرار مشترك بهذا الشأن.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، نقلاً عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين تشكك بفكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي؛ مشيرة إلى أنها تخشى رد موسكو على هذا الأمر، بقطع الغاز عنها بشكل كامل.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الوطنية.
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