https://sputnikarabic.ae/20221216/الداخلية-الإيرانية-تنفي-تصريحات-منسوبة-لوزيرها-حول-تقييد-الإنترنت-بشكل-كامل-1071268021.html
الداخلية الإيرانية تنفي تصريحات منسوبة لوزيرها حول تقييد الإنترنت بشكل كامل
الداخلية الإيرانية تنفي تصريحات منسوبة لوزيرها حول تقييد الإنترنت بشكل كامل
نفت وزارة الداخلية الإيرانية، تصريحات منسوبة لوزير الداخلية أحمد وحيدي، حول تقييد الإنترنت في البلاد بشكل كامل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T14:50+0000
2022-12-16T14:50+0000
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كانت مواقع إيرانية، نقلت عن الوزير قوله في تجمع طلاب ورجال دين في محافظة خراسان الجنوبية أمس (الخميس) تقييد الفضاء السيبراني بالكامل، على الرغم من محاولات من سماهم الأعداء كسر القيود من خلال تطبيقات خاصة.وقالت الوزارة في بيان رسمي أفادت به وكالة "برنا" للأنباء إن الوزير لم يتطرق في حديثه إلى تقييد الإنترنت والعالم الافتراضي مشددة أن هذا الخبر يأتي في مسار الأكاذيب التي تستخدم في الحرب الإعلامية ضد إيران في الأسابيع الأخيرة".وزعمت التقارير أن الوزير حذر من أنه إذا لم يتم السيطرة على الفضاء السيبراني "فسوف يقتل الكثير من الشباب ويدمر روح وأفكار وعقول الناس، وهذه جريمة كبرى".كان الإدعاء العام في طهران، أعلن يوم الثلاثاء الماضي "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران".وقال المدعي العام في طهران "حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات".وأضاف أنه تم "الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20221206/إيران-تقدر-خسائر-شهرين-من-الاحتجاجات-بنحو-47-مليون-دولار-1070899224.html
https://sputnikarabic.ae/20221216/تقرير-إسرائيل-تنقل-معلومات-استخباراتية-حول-إيران-ومسيراتها-لأوكرانيا-عبر-الناتو-1071265736.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الداخلية الإيرانية تنفي تصريحات منسوبة لوزيرها حول تقييد الإنترنت بشكل كامل
14:50 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
نفت وزارة الداخلية الإيرانية، تصريحات منسوبة لوزير الداخلية أحمد وحيدي، حول تقييد الإنترنت في البلاد بشكل كامل.
كانت مواقع إيرانية، نقلت عن الوزير قوله في تجمع طلاب ورجال دين في محافظة خراسان الجنوبية أمس (الخميس) تقييد الفضاء السيبراني بالكامل، على الرغم من محاولات من سماهم الأعداء كسر القيود من خلال تطبيقات خاصة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي أفادت به وكالة "برنا
" للأنباء إن الوزير لم يتطرق في حديثه إلى تقييد الإنترنت والعالم الافتراضي مشددة أن هذا الخبر يأتي في مسار الأكاذيب التي تستخدم في الحرب الإعلامية ضد إيران في الأسابيع الأخيرة".
وزعمت التقارير أن الوزير حذر
من أنه إذا لم يتم السيطرة على الفضاء السيبراني "فسوف يقتل الكثير من الشباب ويدمر روح وأفكار وعقول الناس، وهذه جريمة كبرى".
كان الإدعاء العام في طهران، أعلن يوم الثلاثاء الماضي "إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران".
وقال المدعي العام في طهران "حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات".
وأضاف أنه تم "الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".
وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.