https://sputnikarabic.ae/20221216/رصد-صوت-شيطان-الغبار-على-المريخ--1071253332.html

رصد صوت "شيطان الغبار" على المريخ

رصد صوت "شيطان الغبار" على المريخ

تمكن الباحثون من تسجيل صوت جسيمات الغبار الدوارة التي ترفعها دوامة الحمل الحراري التي تؤثر على المركبة الجوالة "بيرسيرفنس"، منذ فترة وجيزة. وهذا التسجيل هو... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T07:59+0000

2022-12-16T07:59+0000

2022-12-16T07:59+0000

علوم

مجتمع

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غالبًا ما توجد "شياطين الغبار" على سطح المريخ، خاصة في فوهة جيزيرو، حيث توجد المركبة الجوالة. عادة ما تتشكل هذه الدوامات عند زوايا وحواف خلايا الحمل الحراري عندما يبدأ الهواء الدافئ بالقرب من السطح في الارتفاع والدوران، مما يؤدي إلى انخفاض في مركز الدوامة والرياح الدورانية القوية.هذه الأحداث هي مؤشرات على الاضطرابات الجوية وهي آلية رفع مهمة لدورة الغبار على المريخ. سيكون فهم كيفية رفع هذا الغبار ثم نقله عبر الغلاف الجوي أمرًا مهمًا في التنبؤ بالعواصف المستقبلية عند استكشاف الإنسان للكوكب، ومن هنا تأتي أهمية هذا العمل الجديد.يصف الفريق الفرنسي صوت شيطان الغبار المريخي المسجل بواسطة ميكروفون المركبة الجوالة SuperCam، التي جمعت للتو العينات الأولى من تربة المريخ. وقع الحدث في 27 سبتمبر/أيلول 2021 ، في اليوم 215 من اليوم المريخي للبعثة. اليوم المريخي (أطول بحوالي 40 دقيقة من يوم الأرض).سبق للعربة الجوالة أن اكتشفت عدة عشرات من شياطين الغبار هذه تمر في سماء المنطقة. ومع ذلك، لم تشغل ميكروفونها في الوقت المناسب (كل جلسة تسجيل تدوم 167 ثانية فقط). هنا، تمكن الباحثون من سماع وإحصاء الجسيمات المتساقطة على العربة الجوالة.بعد مراجعة جميع البيانات التي تم جمعها، قرر العلماء أن "شيطان الغبار" يبلغ عرضه حوالي 25 مترًا وارتفاعه 118 مترًا على الأقل. كما يتحرك بسرعة حوالي 5.3 متر في الثانية.من المتوقع عمومًا أن يتركز معظم الغبار على جدران شيطان الغبار (الحواف الأمامية والخلفية). هذا يرجع إلى حقيقة أن سرعة الرياح في هذه المناطق هي الأعلى. على العكس من ذلك، يجب أن يكون مركز شيطان الغبار، مثل مركز الإعصار، هادئًا وواضحًا نسبيًا.ومع ذلك، في هذه الحالة بالذات، لوحظ تركيز للغبار في مركز الدوامة. قالت نعومي موردوك من معهد الدراسات العالية للملاحة الجوية والفضا في جامعة تولوز: "إن شيطان الغبار هذا غير عادي حتى على المريخ. لا نعرف بالضبط سبب تراكم الغبار في المركز. ربما يرجع ذلك إلى أن هذا الشيطان كان لا يزال في مراحل التكوين الأولى".لا تزال مساهمة هذه الشياطين في نقل الغبار في الغلاف الجوي غير واضحة، ولكن هذا العنصر الجديد يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من اللغز.

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