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https://sputnikarabic.ae/20221216/علماء-روس-يطورون-لقاحا-ضد-الإنفلونزا-صالح-للأكل-1071261708.html
علماء روس يطورون لقاحا ضد الإنفلونزا صالح للأكل
علماء روس يطورون لقاحا ضد الإنفلونزا صالح للأكل
قال ألكسندر سوفوروف، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة الجزيئي ومختبر الوراثة الجزيئية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في معهد الطب التجريبي إن معهد الطب التجريبي... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-16T11:55+0000
مجتمع
علوم
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وأشار سوفوروف في المؤتمر الدولي الثالث العلمي والعملي حول مكافحة عدوى فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى إلى أن الدراسات قبل السريرية جارية حاليًا.وأضاف أنه نتيجة لذلك، قد يكون لقاح الإنفلونزا على شكل كبسولة. وقال "بالطبع، بالنسبة للناس، ستكون عبارة عن بكتيريا حمض اللاكتيك المجففة بالتجميد، وستكون عبارة عن عقار كبسولة".
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مجتمع, علوم
مجتمع, علوم

علماء روس يطورون لقاحا ضد الإنفلونزا صالح للأكل

11:55 GMT 16.12.2022
© Photo / pixabay/HeungSoonحبة دواء مع مكملات غذائة
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Photo / pixabay/HeungSoon
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قال ألكسندر سوفوروف، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة الجزيئي ومختبر الوراثة الجزيئية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في معهد الطب التجريبي إن معهد الطب التجريبي يجري دراسات ما قبل السريرية للقاح الأنفلونزا صالح للأكل.
وأشار سوفوروف في المؤتمر الدولي الثالث العلمي والعملي حول مكافحة عدوى فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى إلى أن الدراسات قبل السريرية جارية حاليًا.

وقال: "إنها في مرحلة ما قبل السريرية. علاوة على ذلك، لدينا العديد من الخيارات، والتي يبدو لي أنها فعالة للغاية ضد الإنفلونزا ... ولكن حتى الآن (الدراسات) تجري على حيوانات المختبر. نخطط لإجراء اختبارات ما قبل السريرية واسعة النطاق، إذا كان التمويل موجودا".

وأضاف أنه نتيجة لذلك، قد يكون لقاح الإنفلونزا على شكل كبسولة. وقال "بالطبع، بالنسبة للناس، ستكون عبارة عن بكتيريا حمض اللاكتيك المجففة بالتجميد، وستكون عبارة عن عقار كبسولة".
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