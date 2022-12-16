https://sputnikarabic.ae/20221216/لقطات-تحبس-الأنفاس-نجاة-طيار-في-اللحظة-الأخيرة-قبل-تحطم-مقاتلته-1071252042.html
لقطات تحبس الأنفاس... نجاة طيار في اللحظة الأخيرة قبل تحطم مقاتلته
لقطات تحبس الأنفاس... نجاة طيار في اللحظة الأخيرة قبل تحطم مقاتلته
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة طيار من تحطم مقاتلة بعد هبوط فاشل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:17+0000
2022-12-16T07:17+0000
2022-12-16T07:19+0000
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ويظهر المقطع مقاتلة الأمريكية من طراز ’إف -35 بي‘ (F-35B) وهي تتأرجح، في محاولة للهبوط على مدرج قاعدة بولاية تكساس، قبل أن تلامس الأرضية وترتد قليلاً وتهبط للأمام، ليخرج من مقدمة المقاتلة دخان كثيف، ما اضطر الطيار الذي كان يقودها إلى القفز منها مستخدما كرسي النجاة.هذا وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، يوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة جوية بولاية تكساس.وذكر المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نحن على علم بتحطم طائرة ’إف -35 بي‘ على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث، ونفهم أن الطيار قذف (خارجها) بنجاح".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لقطات تحبس الأنفاس... نجاة طيار في اللحظة الأخيرة قبل تحطم مقاتلته
07:17 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة طيار من تحطم مقاتلة بعد هبوط فاشل.
ويظهر المقطع مقاتلة الأمريكية من طراز ’إف -35 بي‘ (F-35B) وهي تتأرجح، في محاولة للهبوط على مدرج قاعدة بولاية تكساس، قبل أن تلامس الأرضية وترتد قليلاً وتهبط للأمام، ليخرج من مقدمة المقاتلة دخان كثيف، ما اضطر الطيار الذي كان يقودها إلى القفز منها مستخدما كرسي النجاة.
هذا وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، يوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة جوية بولاية تكساس.
وذكر المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "نحن على علم بتحطم طائرة ’إف -35 بي‘ على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث، ونفهم أن الطيار قذف (خارجها) بنجاح".