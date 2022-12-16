https://sputnikarabic.ae/20221216/ناسا-تجري-أول-مسح-لكامل-مياه-كوكب-الأرض-للتنبؤ-بالفيضانات-1071275923.html

‏"ناسا" تجري أول مسح لكامل مياه كوكب الأرض للتنبؤ بالفيضانات... فيديو

‏"ناسا" تجري أول مسح لكامل مياه كوكب الأرض للتنبؤ بالفيضانات... فيديو

أطلقت وكالة "ناسا" الأمريكية، اليوم الجمعة، قمرا صناعيا، في مهمة لها لإجراء أول مسح لجميع المسطحات المائية على ‏كوكب الأرض تقريبا، والتي ستوفر رؤى رئيسية حول... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T16:46+0000

2022-12-16T16:46+0000

2022-12-16T17:12+0000

ناسا

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وانطلق القمر الصناعي للمياه السطحية والمحيطات "SWOT"، وهو مشروع تبلغ تكلفته مليار دولار أمريكي، وطورته وكالة "ناسا" مع وكالة الفضاء الفرنسية، في الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس"، من قاعدة "فاندنبرغ" للقوة الفضائية، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وستبدأ "ناسا" من خلال قمرها الصناعي في جمع البيانات العلمية خلال ما يقرب من 6 أشهر، بعد الخضوع للفحوصات والمعايرة، وفقا لبيان صادر عنها.وسيتمكن الباحثون من خلال القمر الصناعي الجديد، من الحصول على بيانات عن ملايين البحيرات، بدلا من بضعة آلاف يمكن رؤيتها من الفضاء في الوقت الحالي.من ناحيتها، قالت مديرة قسم علوم الأرض في "ناسا"، كارين سان جيرمان، قبل إطلاق القمر الصناعي "SWOT": "سيجلب لنا "SWOT" تقدما ثوريا في فهمنا لكيفية تحرك المياه حول كوكبنا".وأكدت سان جيرمان أن هذا "سيساعد في التنبؤ بالفيضانات في المناطق ذات المياه الزائدة، وإدارة المياه في المناطق المعرضة للجفاف".بينما قال عالم أبحاث في "ناسا"، بنجامين هاملينغتون: "نحن نعلم أنه مع تغير المناخ تتسارع دورة المياه على الأرض، وهو ما يعني أن بعض المواقع بها الكثير من المياه، والبعض الآخر ليس لديها ما يكفي".ومن المفترض أن تستمر مهمة القمر الصناعي "SWOT" لمدة 3 سنوات ونصف، مع إمكانية تمديدها حتى 5 سنوات أو أكثر.

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