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اليمن.. محكمة في صنعاء تقضي بإعدام 16 متهماً بالتخابر مع التحالف العربي
اليمن.. محكمة في صنعاء تقضي بإعدام 16 متهماً بالتخابر مع التحالف العربي
القاهرة- سبوتنيك. أصدرت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، حكماً بإعدام وسجن 29 شخصاً بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأفاد مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك" بأن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة [محكمة أمن الدولة] في صنعاء أصدرت حكماً بإدانة 16 شخصاً (7 منهم معتقلون و9 فارون) بتهمة التخابر مع التحالف العربي، ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص".وأضاف أن "المحكمة أدانت 13 متهماً آخرين في القضية ذاتها وقضت بسجن 7 منهم 15 سنة، و6 آخرين لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات".وذكر المصدر أن "الحكم القضائي تضمن تبرئة ثلاثة من المعتقلين في القضية ذاتها التي ينتمي جميع المتهمين فيها إلى محافظة صعدة الحدودية مع السعودية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

اليمن.. محكمة في صنعاء تقضي بإعدام 16 متهماً بالتخابر مع التحالف العربي

21:00 GMT 17.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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القاهرة- سبوتنيك. أصدرت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، حكماً بإعدام وسجن 29 شخصاً بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك" بأن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة [محكمة أمن الدولة] في صنعاء أصدرت حكماً بإدانة 16 شخصاً (7 منهم معتقلون و9 فارون) بتهمة التخابر مع التحالف العربي، ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص".
وأضاف أن "المحكمة أدانت 13 متهماً آخرين في القضية ذاتها وقضت بسجن 7 منهم 15 سنة، و6 آخرين لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات".
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وذكر المصدر أن "الحكم القضائي تضمن تبرئة ثلاثة من المعتقلين في القضية ذاتها التي ينتمي جميع المتهمين فيها إلى محافظة صعدة الحدودية مع السعودية".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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