https://sputnikarabic.ae/20221217/زاهي-حواس-يرد-على-مزاعم-كيفن-هارت-بأن-بناة-الأهرامات-أفارقة-وليسوا-مصريين-1071288895.html
زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين
زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين
رد عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، على تصريحات الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، التي زعم فيها أن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T09:17+0000
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وقال حواس في تصريحات متلفزة إن الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في عصر الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بألفي عاما.وأضاف أن الأفارقة ليس لهم صلة ببناء الأهرامات إطلاقا من الناحية العلمية.وذكر حواس أنه كان على وشك إلقاء محاضرة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بينسلفانيا، حيث قال وتابع: "نظم مجتمع البشرة الداكنة تظاهرات ضدي، وأقفلوا الشارع، وتأخرت المحاضرة 3 ساعات، وكان عنوان (التحرك) زاهي حواس كذاب".وبسبب هذه التصريحات التي وصفت بـ"العنصرية" وأنها تزور التاريخ المصري، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إلى إلغاء العرض الكوميدي، الذي أعلن عنه هارت بحسابه الرسمي على تويتر، المقرر إقامته في فبراير/ شباط العام المقبل في القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20220830/زاهي-حواس-ينفي-عثوره-على-بردية-تفيد-بأن-أبو-الهول-كان-إماراتيا-واسمه-أبو-نواف-1067056256.html
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منوعات, مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن
زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين
09:17 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
رد عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، على تصريحات الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، التي زعم فيها أن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين.
وقال حواس في تصريحات متلفزة إن الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في عصر الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بألفي عاما.
وأضاف أن الأفارقة ليس لهم صلة ببناء الأهرامات
إطلاقا من الناحية العلمية.
وأعرب حواس عن استعداده لمقابلة هارت ليشرح له بالمنطق أن الأفارقة والكوش ليس لهم صلة بالأهرامات إطلاقا.
وذكر حواس أنه كان على وشك إلقاء محاضرة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بينسلفانيا، حيث قال
"إن المصريين ليس لهم صلة بإفريقيا رغم وجودنا فيها".
وتابع: "نظم مجتمع البشرة الداكنة تظاهرات ضدي، وأقفلوا الشارع، وتأخرت المحاضرة 3 ساعات، وكان عنوان (التحرك) زاهي حواس
كذاب".
وكان هارت قد ذكر في تصريحات سابقة عن مصر: "يجب أن نعلم أولادنا التاريخ الحقيقي للأفارقة سود البشرة عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في المنهج التعليمي الأمريكي"، مضيفا "هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟".
وبسبب هذه التصريحات التي وصفت بـ"العنصرية" وأنها تزور التاريخ المصري، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إلى إلغاء العرض الكوميدي
، الذي أعلن عنه هارت بحسابه الرسمي على تويتر، المقرر إقامته في فبراير/ شباط العام المقبل في القاهرة.