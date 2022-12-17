عربي
https://sputnikarabic.ae/20221217/غازبروم-تزود-أوروبا-بـ417-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-أوكرانيا-1071287557.html
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا
أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T07:32+0000
2022-12-17T07:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
وأشار كوبريانوف للصحفيين أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكراني التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.وقال كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا

07:32 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 17.12.2022)
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب.
وأشار كوبريانوف للصحفيين أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكراني التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.
وقال كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.
وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала