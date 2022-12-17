https://sputnikarabic.ae/20221217/غازبروم-تزود-أوروبا-بـ417-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-عبر-أوكرانيا-1071287557.html
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا
أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T07:32+0000
2022-12-17T07:32+0000
2022-12-17T07:34+0000
روسيا
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وأشار كوبريانوف للصحفيين أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكراني التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.وقال كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"غازبروم" تزود أوروبا بـ41.7 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا
07:32 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
أعلن ممثل شركة "غازبروم" الروسية، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة سودجا في أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب.
وأشار كوبريانوف للصحفيين أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها وذلك من خلال الأراضي الأوكراني التي تمر من خلال محطة سودجا، حيث تبلغ كميات الغاز نحو 41.7 مليون متر مكعب.
وقال كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.
وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب
نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.