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https://sputnikarabic.ae/20221217/لافروف-يبحث-مع-نظيره-المصري-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الطاقة-والصناعة-والزراعة-1071293419.html
لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة
لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها الطاقة والصناعة والزراعة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وجاء في بيان للخارجية الروسية، "أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وخلال المحادثة تم الاهتمام بشكل كبير بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى".وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة

12:41 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها الطاقة والصناعة والزراعة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، "أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وخلال المحادثة تم الاهتمام بشكل كبير بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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