https://sputnikarabic.ae/20221217/لافروف-يبحث-مع-نظيره-المصري-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الطاقة-والصناعة-والزراعة-1071293419.html
لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة
لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها الطاقة والصناعة والزراعة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T12:41+0000
2022-12-17T12:41+0000
2022-12-17T12:41+0000
روسيا
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وجاء في بيان للخارجية الروسية، "أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وخلال المحادثة تم الاهتمام بشكل كبير بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى".وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها الطاقة والصناعة والزراعة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، "أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وخلال المحادثة تم الاهتمام بشكل كبير بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى".
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.