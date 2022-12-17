https://sputnikarabic.ae/20221217/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-الكوليرا-بوتيرة-أكثر-فتكا-1071306323.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي "غير مسبوق" للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكا في جميع أنحاء العالم هذا العام. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:48+0000
2022-12-17T17:48+0000
2022-12-17T17:48+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وقال الدكتور فيليب باربوزا، من منظمة الصحة العالمية من جنيف عبر خدمة "زووم" إن "الكوليرا تهدد الناس في أماكن كثيرة من العالم".وأضاف باربوزا، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، "إن الوضع غير مسبوق تماما، لأننا لا نشهد المزيد من الفاشيات وحسب، ولكن هذه الفاشيات أكبر وأكثر فتكا من تلك التي شهدناها في السنوات الماضية. يحدث هذا العدد المتزايد من تفشي الكوليرا بعد عدة سنوات من الانخفاض المنتظم في عدد الحالات والوفيات"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وأوضح باربوزا أن جميع "العوامل المعتادة" لعبت دورها في الارتفاع العالمي للكوليرا في العام 2022، ليس أقلها الصراع والنزوح الجماعي، يضاف إلى ذلك "التأثير الواضح للغاية" لتغير المناخ.وأشار خبير الكوليرا في منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأزمة الصحية منتشرة في جميع أنحاء القرن الإفريقي والساحل مصحوبة بـ "فيضانات كبيرة ورياح موسمية غير مسبوقة وسلسلة من الأعاصير".وتشير البيانات المتاحة إلى حدوث حالات إصابة في حوالي 30 دولة، بينما في السنوات الخمس الماضية، أبلغ أقل من 20 دولة في المتوسط عن إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-مقلق-للكوليرا-في-كافة-أنحاء-العالم-1068459295.html
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العالم, منظمة الصحة العالمية
العالم, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا
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أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي "غير مسبوق" للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكا في جميع أنحاء العالم هذا العام.
وقال الدكتور فيليب باربوزا، من منظمة الصحة العالمية من جنيف عبر خدمة "زووم" إن "الكوليرا تهدد الناس
في أماكن كثيرة من العالم".
وأضاف باربوزا، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، "إن الوضع غير مسبوق تماما، لأننا لا نشهد المزيد من الفاشيات وحسب، ولكن هذه الفاشيات أكبر وأكثر فتكا من تلك التي شهدناها في السنوات الماضية. يحدث هذا العدد المتزايد من تفشي الكوليرا بعد عدة سنوات من الانخفاض المنتظم في عدد الحالات والوفيات"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".
وأوضح باربوزا أن جميع "العوامل المعتادة" لعبت دورها في الارتفاع العالمي للكوليرا في العام 2022، ليس أقلها الصراع والنزوح الجماعي، يضاف إلى ذلك "التأثير الواضح للغاية" لتغير المناخ.
وأشار خبير الكوليرا في منظمة الصحة العالمية
إلى أن هذه الأزمة الصحية منتشرة في جميع أنحاء القرن الإفريقي والساحل مصحوبة بـ "فيضانات كبيرة ورياح موسمية غير مسبوقة وسلسلة من الأعاصير".
وتشير البيانات المتاحة إلى حدوث حالات إصابة في حوالي 30 دولة، بينما في السنوات الخمس الماضية، أبلغ أقل من 20 دولة في المتوسط عن إصابات.