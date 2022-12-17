عربي
https://sputnikarabic.ae/20221217/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-الكوليرا-بوتيرة-أكثر-فتكا-1071306323.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي "غير مسبوق" للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكا في جميع أنحاء العالم هذا العام. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:48+0000
2022-12-17T17:48+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1d/1069605810_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fcf5b7536dbf57a3a116519d40d4894.jpg
وقال الدكتور فيليب باربوزا، من منظمة الصحة العالمية من جنيف عبر خدمة "زووم" إن "الكوليرا تهدد الناس في أماكن كثيرة من العالم".وأضاف باربوزا، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، "إن الوضع غير مسبوق تماما، لأننا لا نشهد المزيد من الفاشيات وحسب، ولكن هذه الفاشيات أكبر وأكثر فتكا من تلك التي شهدناها في السنوات الماضية. يحدث هذا العدد المتزايد من تفشي الكوليرا بعد عدة سنوات من الانخفاض المنتظم في عدد الحالات والوفيات"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".وأوضح باربوزا أن جميع "العوامل المعتادة" لعبت دورها في الارتفاع العالمي للكوليرا في العام 2022، ليس أقلها الصراع والنزوح الجماعي، يضاف إلى ذلك "التأثير الواضح للغاية" لتغير المناخ.وأشار خبير الكوليرا في منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأزمة الصحية منتشرة في جميع أنحاء القرن الإفريقي والساحل مصحوبة بـ "فيضانات كبيرة ورياح موسمية غير مسبوقة وسلسلة من الأعاصير".وتشير البيانات المتاحة إلى حدوث حالات إصابة في حوالي 30 دولة، بينما في السنوات الخمس الماضية، أبلغ أقل من 20 دولة في المتوسط عن إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-مقلق-للكوليرا-في-كافة-أنحاء-العالم-1068459295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1d/1069605810_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f03c7488e403d7a4dc95700015f7e781.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منظمة الصحة العالمية
العالم, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا بوتيرة أكثر فتكا

17:48 GMT 17.12.2022
© Sputnik . ABDELKADERALBAYمستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
تابعنا عبرTelegram
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي "غير مسبوق" للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكا في جميع أنحاء العالم هذا العام.
وقال الدكتور فيليب باربوزا، من منظمة الصحة العالمية من جنيف عبر خدمة "زووم" إن "الكوليرا تهدد الناس في أماكن كثيرة من العالم".
وأضاف باربوزا، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، "إن الوضع غير مسبوق تماما، لأننا لا نشهد المزيد من الفاشيات وحسب، ولكن هذه الفاشيات أكبر وأكثر فتكا من تلك التي شهدناها في السنوات الماضية. يحدث هذا العدد المتزايد من تفشي الكوليرا بعد عدة سنوات من الانخفاض المنتظم في عدد الحالات والوفيات"، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".
وأوضح باربوزا أن جميع "العوامل المعتادة" لعبت دورها في الارتفاع العالمي للكوليرا في العام 2022، ليس أقلها الصراع والنزوح الجماعي، يضاف إلى ذلك "التأثير الواضح للغاية" لتغير المناخ.
وأشار خبير الكوليرا في منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأزمة الصحية منتشرة في جميع أنحاء القرن الإفريقي والساحل مصحوبة بـ "فيضانات كبيرة ورياح موسمية غير مسبوقة وسلسلة من الأعاصير".
فتى يعاني من الكوليرا سوء التغذية الحاد يقع على سرير في مستشفى في مركز صحي في حجة باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
‏"الصحة العالمية" تحذر من "تفشي مقلق" للكوليرا في كافة أنحاء العالم
30 سبتمبر, 19:51 GMT
وتشير البيانات المتاحة إلى حدوث حالات إصابة في حوالي 30 دولة، بينما في السنوات الخمس الماضية، أبلغ أقل من 20 دولة في المتوسط عن إصابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:45 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала