https://sputnikarabic.ae/20221101/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-فتاك-لوباء-الكوليرا-في-لبنان-1069699327.html

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "فتاك" لوباء الكوليرا في لبنان

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "فتاك" لوباء الكوليرا في لبنان

حذرت منظمة الصحة العالمية، لبنان، من تفشي "فتاك" لوباء الكوليرا مع تزايد حالات الإصابة في مختلف محافظات البلاد. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T07:26+0000

2022-11-01T07:26+0000

2022-11-01T07:26+0000

لبنان

العالم العربي

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وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في بيان إن لبنان "يشهد فاشية كوليرا، هي الأولى في البلاد منذ ثالثة عقود تقريبا"، على ما نقلت صحيفة "النشرة" اللبنانية.وتابعت المنظمة أن وزارة الصحة أبلغتها بهذا التفشي في 6 اكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلا أن الوباء انتشر الآن في جميع المحافظات.وأشارت إلى أنه منذ تأكيد الإصابة الأولى في لبنان في 5 أكتوبر سجل لبنان أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في مختلف أنحاء البلاد، ومنها 381 حالة مؤكدة مختبريا و17 حالة وفاة.وأضافت الصحة العالمية أنها "تحذر من فاشية كوليرا فتاكة في لبنان مع تزايد حالات الإصابة"، مؤكدة على أن "الوضع في لبنان هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة".وبحسب المنظمة كان تفشي الكوليرا محصورا في البداية في الأقضية الشمالية إلا أنه سرعان ما انتشر، وسُجلت إصابات مؤكدة في جميع المحافظات.وأشارت إلى أن هذا الوضع دفعها إلى مساعدة لبنان في الحصول على 600 ألف جرعة من اللقاح المضاد للكوليرا، لافتة إلى أنها تبذل جهوداً إضافية لتوفير مزيد من الجرعات "نظرا للانتشار السريع" للوباء.يشار إلى أن سوريا المجاورة تكافح هي الأخرى هذا المرض، والشهر الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف حالة إصابة بوباء الكوليرا في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.ويعرف "الكوليرا" بأنه مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبب بالإصابة بإسهال حاد وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال فترة قصيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221012/لبنان-يعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-1068959418.html

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