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https://sputnikarabic.ae/20221218/البحرين-ترفض-تقرير-البرلمان-الأوروبي-بشأن-حالة-حقوق-الإنسان-في-المملكة-1071317228.html
البحرين ترفض تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة
البحرين ترفض تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة
أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان" ويُطالب بالإفراج... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T09:42+0000
2022-12-18T09:42+0000
البحرين
العالم العربي
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وقالت الخارجية البحرينية، في بيان إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين.وأوضحت أن "المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد أسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة".وأكدت أن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.كما جددت الخارجية التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، معربة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار.
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البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

البحرين ترفض تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في المملكة

09:42 GMT 18.12.2022
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . M.HEMIDA
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن رفضها للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي قبل أيام يدين فيه "انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان" ويُطالب بالإفراج عن ناشط مدني معتقل يدعى عبد الهادي الخواجة وغيره من السجناء السياسيين.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان إن تقرير البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات مزيفة وغير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين.
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وأوضحت أن "المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد أسمه في القرار، قد صدر بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة".
وأكدت أن الحكم الذي صدر بحقه يتوافق بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.
كما جددت الخارجية التزام البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، معربة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار.
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