https://sputnikarabic.ae/20221103/بابا-الفاتيكان-يقول-إن-البحرين-تحافظ-على-حقوق-الإنسان-على-مستوى-الفرد-والجماعة-وتدعم-التعايش-1069799326.html

بابا الفاتيكان يقول إن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان على مستوى الفرد والجماعة وتدعم التعايش والحوار

بابا الفاتيكان يقول إن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان على مستوى الفرد والجماعة وتدعم التعايش والحوار

أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أن البحرين تحافظ على حقوق الإنسان على المستوى ‏الفردي والجماعي، وتدعم التعايش والحوار.‏ 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T15:46+0000

2022-11-03T15:46+0000

2022-11-03T15:46+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البحرين

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1069798584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6212cf92dbfe7110f639ae578129be9a.jpg

وأشار خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار المنعقد في القصر الملكي: "هنا في البحرين أناس من أصول مختلفة، وعندما كنت أستعد للزيارة تعرفت على ما يسمى بشجرة الحياة هي شجرة الأكاسيا، التي بقت في منطقة تندر فيها الأمطار، إن مملكة البحرين اشتهرت وكأنها فردوس، وقبل 4 آلاف عام كانت البحرين على ملتقى الطرق وملتقى الشعوب المختلفة، وهو ما تستمر فيه البحرين حتى اليوم".وتابع بابا الفاتيكان: "في البحرين مجتمع متعدد الأعراق والأديان، وهو مجتمع متعايش في ظل صعوبة ذلك في بعض المناطق نشهد بقلق على نطاق واسع الصراعات وتبادل الاتهامات، ورغم الأقدم فإن المسافات الثقافية بين الشعوب آخذة في الازدياد، دعونا نعمل معا من أجل الأمل".وأضاف باب الفاتيكان، فرنسيس الثاني: "اليوم نفكر في الحرب التي تظهر أسوأ ما في الإنسان، يجب أن نحول الإنفاق العسكري للتعليم والصحة والجوانب الأخرى، إن اعلان مملكة البحرين يعترف أن المعتقد الديني هو أساس للسلام في العالم".ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى قصر الصخير الملكي في البحرين، ضمن جولته في المملكة على هامش مشاركته بفعاليات منتدى "البحرين للحوار"، والذي ينضم إليه فيه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وعدد من رموز وممثلي الأديان والمسؤولين حول العالم.وفي وقت سابق اليوم، وصل البابا فرنسيس، والشيخ الطيب الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الحكماء المسلمين، إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية للمملكة تلبية لدعوة العاهل البحريني للمشاركة في ملتقى البحرين.

https://sputnikarabic.ae/20221103/ملك-البحرين-يؤكد-لبابا-الفاتيكان-أن-شعب-بلاده-يتمتع-بحرية-تامة-في-ممارسة-شعائره-الدينية-1069798367.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البحرين, العالم, العالم العربي