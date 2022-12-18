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https://sputnikarabic.ae/20221218/الجيش-الألماني-مركبات-بوما-القتالية-تفشل-في-الاختبارات-قبل-تزويد-الناتو-بها-1071322686.html
الجيش الألماني: مركبات "بوما" القتالية تفشل في الاختبارات قبل تزويد "الناتو" بها
الجيش الألماني: مركبات "بوما" القتالية تفشل في الاختبارات قبل تزويد "الناتو" بها
كشفت القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير"، عن مشاكل فنية متعددة مع مركبات المشاة القتالية الحديثة من طراز "بوما". 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T12:14+0000
2022-12-18T12:14+0000
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برلين- سبوتنيك. ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية اليوم الأحد، أنه كان من المقرر استخدام مركبات "بوما" من قبل قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي.ومع ذلك، أظهر اختبار إطلاق النار والقتال أن جميع مركبات "بوما" الثمانية عشر التي جرى نشرها لم تكن جاهزة للقتال، حسبما ذكر التقرير نقلا عن خطاب من قائد الجيش روبرت فون باتلر.وفشلت مركبتان، كانتا لا تزالان في الخدمة بعد اختبار إطلاق النار، خلال مناورة بعد ساعة ونصف بسبب عيوب في البرج، كما اشتعلت النيران في كبل أيضا في مقصورة السائق في إحدى العربات.وجاء في الخطاب أن الأجهزة الإلكترونية للمركبات عالية التقنية أثبتت أنها معرضة للخطر بشكل خاص. وأشار القائد إلى أن القوات كانت على علم بالفعل بهذه القضايا، لكنها "لم تثر مثل هذا التردد".وجاء في الخطاب: "من بين الثمانية عشر عربة قتالية للمشاة، التي بدأت الوحدة الخدمة بها خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التدريب، انخفض الاستعداد إلى صفر عربة قتال مشاة".في الوقت نفسه، قال بتلر إن المركبات كانت تستخدم في السابق فقط في ساحات التدريب في الأراضي المنخفضة ولم تتعرض لأحمال زائدة. وحذر من أن الاستعداد التشغيلي لبوما أصبح مثل "اليانصيب" حتى مع التدريب الجيد."بوما" هي مركبة مشاة قتالية قابلة للنقل الجوي مع برج غير مأهول يتم التحكم فيه عن بعد ومقصورة قتالية مدمجة، ويتكون طاقم القيادة من تسعة أشخاص.
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رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الناتو, العالم
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, الناتو, العالم

الجيش الألماني: مركبات "بوما" القتالية تفشل في الاختبارات قبل تزويد "الناتو" بها

12:14 GMT 18.12.2022
© Photo / Wikipedia/Sonazمدرعة بوما الألمانية
مدرعة بوما الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Photo / Wikipedia/Sonaz
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كشفت القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير"، عن مشاكل فنية متعددة مع مركبات المشاة القتالية الحديثة من طراز "بوما".
برلين- سبوتنيك. ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية اليوم الأحد، أنه كان من المقرر استخدام مركبات "بوما" من قبل قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي.
ومع ذلك، أظهر اختبار إطلاق النار والقتال أن جميع مركبات "بوما" الثمانية عشر التي جرى نشرها لم تكن جاهزة للقتال، حسبما ذكر التقرير نقلا عن خطاب من قائد الجيش روبرت فون باتلر.
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وفشلت مركبتان، كانتا لا تزالان في الخدمة بعد اختبار إطلاق النار، خلال مناورة بعد ساعة ونصف بسبب عيوب في البرج، كما اشتعلت النيران في كبل أيضا في مقصورة السائق في إحدى العربات.
وجاء في الخطاب أن الأجهزة الإلكترونية للمركبات عالية التقنية أثبتت أنها معرضة للخطر بشكل خاص. وأشار القائد إلى أن القوات كانت على علم بالفعل بهذه القضايا، لكنها "لم تثر مثل هذا التردد".
وجاء في الخطاب: "من بين الثمانية عشر عربة قتالية للمشاة، التي بدأت الوحدة الخدمة بها خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التدريب، انخفض الاستعداد إلى صفر عربة قتال مشاة".
في الوقت نفسه، قال بتلر إن المركبات كانت تستخدم في السابق فقط في ساحات التدريب في الأراضي المنخفضة ولم تتعرض لأحمال زائدة. وحذر من أن الاستعداد التشغيلي لبوما أصبح مثل "اليانصيب" حتى مع التدريب الجيد.
"بوما" هي مركبة مشاة قتالية قابلة للنقل الجوي مع برج غير مأهول يتم التحكم فيه عن بعد ومقصورة قتالية مدمجة، ويتكون طاقم القيادة من تسعة أشخاص.
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